Microsoft открывает мультирегиональный хаб в Казахстане

Фото пресс-службы МЦРИАП РК

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Генеральное консульство РК в Сан-Франциско (США) договорились с корпорацией «Microsoft» об открытии мультирегионального хаба на территории Казахстана. Об этом стало известно в ходе двусторонней встречи министра цифрового развития Багдата Мусина и генерального директора «Microsoft» по Казахстану Сергея Лещенко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП.

Деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

«Локализация деятельности Microsoft позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе. Так, будучи центром технологического развития и инноваций Microsoft, хаб сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей», - отметил министр цифрового развития Багдат Мусин.

«Значение создание регионального хаба «Microsoft» имеет для Казахстана большое значение. В вашей стране имеется вся соответствующая инфраструктура. Мы с удовольствием будем работать здесь и реализовывать совместные проекты», - заверил генеральный директор офиса «Microsoft» в Казахстане Сергей Лещенко.

В министерстве напомнили, что в сентябре минувшего года в рамках визита на 77 сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк состоялась встреча президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором корпорации «Microsoft» по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс. В рамках встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности, расширение казахстанского офиса до регионального хаба.

В марте, в ходе рабочего визита Багдата Мусина в Кремниевую долину, в офисе Microsoft вновь были затронуты перспективы расширения офиса в Казахстане, добавили в пресс-службе.