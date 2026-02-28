В связи с эскалациией обстановки в ведомстве призвали соотечественников взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Исламской Республики Иран, МИД рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения Ирана до стабилизации сситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Тем, кто находится в настоящее время в Иране, рекомендуют покинуть страну, а также соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и строго придерживаться рекомендаций местных властей.

Кроме того, в министерстве призвали соотечественников взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учётом текущей ситуации и её возможного резкого обострения. Дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме.

Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии связи для граждан РК, находящихся в Иране, и их родственников в Казахстане.

Министерство иностранных дел РК: +7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат, в будние дни – с 19:00 до 09:00, в выходные дни – круглосуточно); +7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы).

Посольство РК в Иране (г. Тегеран): +98 21 2256 5933 (дежурный Посольства); +98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp);

Адрес: г. Тегеран, Даррус, ул. Хедаят, №83 (83 Hedayat Street, Darrous, Tehran).

Генеральное консульство РК в г. Горгане: +98 912 298 0350 (мобильный телефон); +98 173 252 0443 (рабочий телефон); +7 701 771 34 01 (Whatsapp);

Адрес: г. Горган, ул. Едалат-97, аллея Мина (Edalat 97, Gorgan).

Консульство РК в г. Бандер-Аббасе: +98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp);

Адрес: г. Бандер Аббас, ул.Фаджр, Вальфаджр-1, дом 7 (1st Valfajr 7, Fajr Street, Bandar-Abbas).