Казахстан приносит глубокие соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, в том числе детей. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Жетыбаева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приносим глубокие соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, в том числе детей, а также представителей высшего руководства Исламской Республики в результате последних трагических событий.

Выражаем сожаление в связи с ударами по гражданским объектам арабских государств, не участвующих в войне против Ирана, с которыми Казахстан последовательно развивает отношения дружбы и всестороннего сотрудничества.

Соблюдение норм международного гуманитарного права требует особой защиты гражданских объектов и мирного населения во время конфликтов. Казахстан, являющийся одним из инициаторов Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, подчёркивает важность сохранения человечности в условиях вооруженных конфликтов.

Подтверждаем неизменность своей принципиальной позиции о необходимости урегулирования международных споров и конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при неукоснительном соблюдении норм международного права и Устава ООН.

Призываем все вовлечённые стороны проявить максимальную сдержанность и ответственность в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия в регионе.