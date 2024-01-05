Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте

Сотрудник миграционной полиции изменил даты прописки 16 лиц, которые в последующем использовали данный факт для получения соцжилья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры города Шымкента выявили преступную схему получения социального кредитного жилья, передает корреспондент Kazpravda.kz

Установлено, что сотрудником миграционной полиции незаконно изменены даты прописки 16 лиц, которые в последующем использовали данный факт для получения социального жилья.

Сообщается, что материалы были зарегистрированы в ЕРДР по части 2-1 уголовной статьи "Служебный подлог совершенный сотрудником правоохранительного органа". Уголовное дело направлено в суд.