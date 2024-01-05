Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте

Сотрудник миграционной полиции изменил даты прописки 16 лиц, которые в последующем использовали данный факт для получения соцжилья
Прокуроры города Шымкента выявили преступную схему получения социального кредитного жилья, передает корреспондент Kazpravda.kz
Установлено, что сотрудником миграционной полиции незаконно изменены даты прописки 16 лиц, которые в последующем использовали данный факт для получения социального жилья.
Сообщается, что материалы были зарегистрированы в ЕРДР по части 2-1 уголовной статьи "Служебный подлог совершенный сотрудником правоохранительного органа". Уголовное дело направлено в суд.
"В суде вина сотрудника миграционной полиции полностью доказана, и он осужден на 1,5 года с лишением специального звания "майора полиции". Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту фиктивной прописки еще 147 лиц. В настоящее время внедрен новый автоматизированный сервис регистрации очередников, который исключает возможность фиктивной постановки на учет и позволяет отфильтровать необоснованные заявки", - добавили в ведомстве.