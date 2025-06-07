Ранее Казахстан стал третьим в командном многоборье, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

В Чечхоне (Южная Корея) стартовал финальный раунд чемпионата Азии по спортивной гимнастике.

В рамках соревнований состоялся финал в вольных упражнениях. Казахстанец Милад Карими за свое выступление получил от судей 14.400 балла. Этот результат принес ему второе место.

Первым стал Карлос Юло (Филиппины) - 14.600. Замкнул тройку лучших Мун Гын Ён (Южная Корея) - 14.033.

Также в этом финале выступил Дмитрий Патанин, который финишировал в шаге от медали (13.833).

Добавим, что ранее Казахстан стал третьим в командном многоборье.