Миллиард тенге на жилье для молодежи

Общество
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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

На контроле властей не только решение квартирного вопроса, но и состояние общежитий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стартовал второй этап государственной жилищной программы «Ақтөбе жас­тары». Государственной казне она обойдется в миллиард тенге, половину суммы выделят из областного бюджета. Забота в первую очередь проявлена о сельской молодежи – вне разделения ее на категории. В городе предпочтение отдается педагогам, медикам, спасателям, работникам сфер спорта и культуры, коммунальных предприятий. Это особенность программы нынешнего года.

Об этом стало известно в ходе заседания Совета по делам молодежи при акиме Актюбинской области, которое прошло в АРУ им. К. Жубанова.

– В Послании Глава государства поручил поддерживать молодежные инициативы и реализовывать для них упрощенные социальные программы. В этом году в области создано управление по вопросам молодежной политики. Во всех департаментах и управлениях назначены ответственные лица, занимающиеся вопросами молодежи. Поддержка молодых людей охватывает все сферы дея­тельности, – напомнил аким области Асхат Шахаров.

В каждом районе действуют молодежные ресурсные центры. С начала года они приняли более 5 тыс. обращений. Большая часть касается вопросов занятости и обеспечения жильем.

На первом этапе, в прошлом году, на программу «Ақтөбе жас­тары» было выделено 600 млн тенге, благодаря чему помощь получили 42 человека. Всего было рассмотрено 1 039 заявок – спрос огромный. Заседания общественного совета, куда вошли депутаты мас­лихатов, представители НПО и молодежных движений, блогеры и сотрудники АО «Отбасы банк», транслировались на официальном аккаунте Jasaqtobe в Instagram.

– При одинаковом общем балле приоритет получал претендент, у которого больше детей, сумма накопленных взносов, трудовой стаж. Этот подход сохраняется. При оптимальном раскладе претенденты смогут купить жилье стоимостью до 16 миллионов тенге. Общее требование для всех – наличие не менее полугодового трудового стажа. Заявки на участие в жилищной программе принимаются с 12 по 26 августа через сервисный портал eaqtobe.kz, что исключает коррупционные риски. Имена победителей станут известны в сентябре, ключи новоселы должны получить в октябре, в преддверии Дня Республики, – объяснил руководитель управления по молодежной политике Мирхан Ермаганбетов.

Для претендентов в возрас­те от 18 до 35 лет действуют льготные условия при выдаче займов: первоначальный взнос – 10% от стоимости жилья, годовая ставка – 5–6%, максимальная сумма займа – 16 млн тенге, срок кредитования – до 19 лет через «Отбасы банк».

Заместитель директора областного филиала АО «Отбасы банк» Ертай Жидебаев уточнил, что можно приобрести как новое жилье, так и вторичное, но по месту проживания и работы. У заявителя и членов его семьи за последние пять лет не должна быть в собственности недвижимость.

Жилищную тему, но уже в другой плоскости продолжил лидер регионального движения «Жастар рухы» Алишер Тыныштык. Он поделился результатами мониторинга готовности студенческих общежитий к учебному году. В четырех вузах Актобе обучаются более 23 тыс. студентов. Для иногородних имеется 12 студенческих общежитий, рассчитанных на 4,7 тыс. мест.

– Мы убедились в полной готовности трех общежитий и Дома молодежи университета Жубанова, суммарно имеющих 2 200 мест. Здесь полностью обновлены кровати. В соответствии с запросами студентов общежития обеспечены беспроводным Интернетом, – сразу отметил Алишер Тыныштык.

Тревогу вызвало состояние общежития Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова, расположенного по улице В. Пацаева и предназначенного для проживания иностранных студентов.

– Прежде у нас не было доступа в это здание по непонятным причинам. Теперь стало ясно почему. Мы столкнулись здесь с плесенью в душевых кабинках и неприятными запахами, увидели вредных насекомых. Плохо работают системы водоснабжения и канализации. Помещение явно нуждается в капитальном ремонте. Регулярная уборка не может обеспечить комфортное проживание студентам. Условия общежитий № 2 и 4 относительно лучше, но все же необходимо обновление материально-технической базы, – поделился спикер.

Обратил внимание он и на то, что если местные студенты пользуются прачечной бесплатно, то иностранные оплачивают услугу. И еще одно непонятное сравнение: если проживание в общежитиях АРУ им. К. Жубанова составляет 5–7 тыс. тенге, то ЗКМУ им. М. Оспанова – 16 тыс. тенге в месяц.

#программа #жилье #молодежь #Ақтөбе жас­тары

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