Минэнерго: поставщиков для АЭС выберем с учетом национальных интересов

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По информации Минэнерго, Госкорпорация «Росатом» вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF.

21 января 2025 года казахстанская делегация во главе с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым совершила рабочий визит в РФ. Этот визит стал завершающим этапом серии переговоров, направленных на оценку предложений от участников тендера.

Ранее, с октября по декабрь 2024 года, аналогичные визиты состоялись в Республику Корея, Французскую Республику и КНР.