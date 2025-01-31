Минэнерго: поставщиков для АЭС выберем с учетом национальных интересов

Международное сотрудничество,Энергетика,АЭС
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации Минэнерго, Госкорпорация «Росатом» вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF.

21 января 2025 года казахстанская делегация во главе с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым совершила рабочий визит в РФ. Этот визит стал завершающим этапом серии переговоров, направленных на оценку предложений от участников тендера.

Ранее, с октября по декабрь 2024 года, аналогичные визиты состоялись в Республику Корея, Французскую Республику и КНР.

«Окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта пока не принято. Оно будет принято в 2025 году с учетом национальных интересов Казахстана, международных норм и обязательств», – резюмировали в госоргане.

 

#Саткалиев #АЭС #поставщик #выбор

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