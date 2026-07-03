Минэнерго приступило к разработке Дорожной карты по достижению 80% уровня газификации

За год было построено 2 тысяч километров газораспределительных сетей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: пресс-служба Минэнерго

По данным ведомства, выступая на совместном заседании палат Парламента, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить газификацию страны и довести уровень обеспеченности населения природным газом до 80%

Во исполнение поручения Президента граждан, развитие регионов и укрепление энергетической безопасности страны.

По итогам 2025 года благодаря реализации 84 проектов газоснабжения природный газ получили более 354 тысяч жителей 94 населенных Минэнерго начата разработка комплексной Дорожной карты, которая определит поэтапные меры по достижению поставленной цели.

В целом, газификация Казахстана осуществляется в рамках Генеральной схемы до 2035 года, направленная на повышение качества жизни пунктов.

За год было построено 2 тысяч километров газораспределительных сетей. В результате доступ к природному газу получили уже 13,1 млн человек из 20,5 млн жителей Казахстана.

В 2026 году реализация проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры позволит обеспечить доступом к природному газу еще 36 тысяч человек.

Разрабатываемая Дорожная карта станет основным стратегическим документом, определяющим дальнейшие шаги по ускорению газификации страны. Ее реализация позволит существенно расширить охват населения природным газом, обеспечить достижение поставленной Главой государства цели, повысить качество жизни граждан и создать дополнительные условия для устойчивого социально-экономического развития регионов.