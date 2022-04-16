Министр энергетики приехал на Петропавловскую ТЭЦ и дал поручения руководству

Состоялась рабочая поездка министра энергетики РК Болата Акчулакова в Северо-Казахстанскую область. В ходе поездки представители Министерства энергетики РК, областного акимата посетили Петропавловскую ТЭЦ и ознакомились с текущим состоянием энергетического комплекса, был совершен обход станции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

После обхода теплоцентрали состоялось совещание по вопросам нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ с участием представителей министерства, акимата области, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и руководства станции.

В рамках совещания были обсуждены актуальные вопросы проведенных объемов капитальных ремонтов 2021 года, аварийных остановов, риски своевременной, качественной подготовки ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

Министерством энергетики РК была направлена независимая экспертная комиссия на Петропавловскую ТЭЦ для проведения оценки технического состояния после аварийного проишествия, по итогам которой разработана Дорожная карта по нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ-2.

Дорожная карта разделена на 5 блоков с общей суммой финансирования реализации мероприятий 17,5 млрд тенге, которая обеспечит своевременную и качественную подготовку ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

По итогам совещания с учетом результатов проведенной экспертизы и анализа министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил ряд конкретных поручений руководству станции, направленных на качественную подготовку ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске частично обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

По официальной версии Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, причиной ЧП стал сильный ветер.

22 марта под завалами строительных конструкций было обнаружено безжизненное тело машинистки ТЭЦ. Женщину искали более двух суток.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 Уголовного кодекса РК (недобросовестное отношение к обязанностям). Задержаны и водворены в изолятор временного содержания директор и главный инженер ТЭЦ-2.

27 марта стало известно об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ.

2 апреля был арестован гендиректор АО «Севказэнерго» Михаил Косачев.