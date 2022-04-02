В Северо-Казахстанской области в изолятор временного содержания поместили гендиректора АО «Севказэнерго», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В пресс-службе департамента полиции СКО сообщили о задержании и водворении в ИВС гендиректора «Севказэнерго».

«1 апреля в порядке ст. 128 УПК РК сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска генеральный директор АО «Севказэнерго», – говорится в информации.

Ранее сообщалось о задержании главного инженера и директора ТЭЦ-2. Они были водворены в ИВС 21 марта.

6 мая 2021 года на должность директора ТЭЦ-2 был назначен Ержан Конырбаев. С 31 августа 2021 года гендиректором «Севказэнерго» работает Михаил Косачев.

Расследование уголовного дела, возбужденного после разрушения дымовой трубы ТЭЦ-2, находится на контроле МВД, прокуратуры и руководства департамента полиции СКО.

Напомним, 20 марта около 19.15 произошло частичное обрушение первой дымовой трубы ТЭЦ-2 Петропавловска. В результате происшествия погибла женщина. Мощность электростанции значительно упала, в квартирах жителей Петропавловска резко похолодало из-за перебоев с отоплением.

Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске частично обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

По официальной версии Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, причиной ЧП стал сильный ветер.

22 марта под завалами строительных конструкций было обнаружено безжизненное тело машинистки ТЭЦ. Женщину искали более двух суток.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 Уголовного кодекса РК (недобросовестное отношение к обязанностям). Задержаны и водворены в изолятор временного содержания директор и главный инженер ТЭЦ-2.

27 марта стало известно об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ.