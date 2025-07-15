Министр спорта наградил юных шахматистов и президента КФШ

Шахматы
173
Венера Баталова
корреспондент

В своей речи он отметил, что успех казахстанской команды стал историческим достижением и убедительным свидетельством высокого уровня развития отечественной шахматной школы

Кадр из видео

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провел торжественную встречу с членами сборной команды по шахматам KazChess, ставшей серебряным призером командного чемпионата мира по блицу, прошедшего в Лондоне с 11 по 15 июня этого года под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ), передает Kazpravda.kz

В командном чемпионате мира по быстрым и блиц-шахматам приняло участие 52 команды со всего мира. Сборная Казахстана продемонстрировала выдающийся результат на мировом первенстве, завоевав командное серебро и 6 индивидуальных медалей, две из которых золотые.

«Глава государства не раз подчеркивал, что развитие массового спорта – одна из приоритетных задач государства. Ваш триумф — это не только личный успех, но и гордость для всего Казахстана. Вы доказали, что наша страна имеет сильную шахматную школу, способную конкурировать с лучшими командами мира», — подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

За высокие спортивные достижения и успешное представление страны на международной арене благодарственными письмами  награждены члены команды Алдияр Ансат, Елназ Калиахмет и Ислам Айтен. Каждому из них, согласно внутреннему регламенту, направленного на поддержку и поощрение спортсменов за выдающиеся результаты, вручены денежные сертификаты. В знак признания вклада в развитие шахматного спорта нагрудным знаком «Құрметті спорт қызметкері» был награждён Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

«Мы хорошо понимаем, что любой успех – это не только спортивный результат и личное достижение, но и показатель системной поддержки со стороны государства. И мы чувствуем ее на каждом этапе – от развития детских шахмат до проведения крупных международных турниров в нашей стране. Это по-настоящему вдохновляет, придает сил и позволяет ставить еще более амбициозные цели», - отметил Тимур Турлов.

По итогам первого полугодия 2025 года казахстанскими шахматистами на международной арене была завоевана 81 медаль, включая 34 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых наград, добавили в Минтуризма.

#награждение #КФШ #шахматисты

Популярное

Все
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг
История Бейбарыса поразила зрителей
В школах откроются 60 стоматологических кабинетов
«Ордабасы» вырвал победу у лидера чемпионата
Первая газовая турбина доставлена на стройплощадку в Туркестанской области
Доверчивые граждане становятся жертвами финансовых пирамид
Не страшны ни жара, ни мороз
Токаев произвел кадровые перестановки в Минобороны
Праздник для особенных детей
Внедрение системы управления охраной труда на основе оценки профрисков
Где поет душа села
Проблему ветхих домов решают в Сатпаеве
Каждой ягоде – свой срок
Динамика положительная
Новые возможности в Новом Казахстане
Премьер: Развитие газовой отрасли невозможно без сбалансированной тарифной политики
Шымкентские спасатели получили жилье и новую технику
«Игры будущего-2026»: мультиспортивный турнир на казахстанской земле
Почти 70 процентов автомобилей в Казахстане — старше 10 лет
Назначен директор новой Службы КНБ
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
Концерт ко Дню домбры прошел в столичном амфитеатре
Какие меры принимают в РК для сокращения разрыва в образовании между городом и селом
Акмолинский полицейский взял «золото» на World Police and Fire Games 2025
Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в 2026 году пройдет в Астане
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Димаш выступил на концерте с легендами мировой оперы во Вьетнаме
Более 500 алматинцев вложились в финпирамиду UILI BOLAYIK
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
Подземные толчки ощущались на юге Казахстана
Башни Нотр-Дама снова откроют для туристов
Минздрав и крупные фармкомпании договорились о снижении цен на препараты
Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con Astana-2025
Sadraddin и Рухия Байдукенова представили Казахстан на фестивале искусств стран ШОС
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Более 40 человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел

Читайте также

Казахстанская шахматистка сотворила сенсацию на Кубке мира
Казахстанская шахматистка произвела фурор на Кубке мира в Г…
Астанчанин выиграл республиканский чемпионат по классически…
Вручены награды лучшим шахматистам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]