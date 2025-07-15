В своей речи он отметил, что успех казахстанской команды стал историческим достижением и убедительным свидетельством высокого уровня развития отечественной шахматной школы

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Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провел торжественную встречу с членами сборной команды по шахматам KazChess, ставшей серебряным призером командного чемпионата мира по блицу, прошедшего в Лондоне с 11 по 15 июня этого года под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ), передает Kazpravda.kz

В командном чемпионате мира по быстрым и блиц-шахматам приняло участие 52 команды со всего мира. Сборная Казахстана продемонстрировала выдающийся результат на мировом первенстве, завоевав командное серебро и 6 индивидуальных медалей, две из которых золотые.

«Глава государства не раз подчеркивал, что развитие массового спорта – одна из приоритетных задач государства. Ваш триумф — это не только личный успех, но и гордость для всего Казахстана. Вы доказали, что наша страна имеет сильную шахматную школу, способную конкурировать с лучшими командами мира», — подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

За высокие спортивные достижения и успешное представление страны на международной арене благодарственными письмами награждены члены команды Алдияр Ансат, Елназ Калиахмет и Ислам Айтен. Каждому из них, согласно внутреннему регламенту, направленного на поддержку и поощрение спортсменов за выдающиеся результаты, вручены денежные сертификаты. В знак признания вклада в развитие шахматного спорта нагрудным знаком «Құрметті спорт қызметкері» был награждён Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

«Мы хорошо понимаем, что любой успех – это не только спортивный результат и личное достижение, но и показатель системной поддержки со стороны государства. И мы чувствуем ее на каждом этапе – от развития детских шахмат до проведения крупных международных турниров в нашей стране. Это по-настоящему вдохновляет, придает сил и позволяет ставить еще более амбициозные цели», - отметил Тимур Турлов.

По итогам первого полугодия 2025 года казахстанскими шахматистами на международной арене была завоевана 81 медаль, включая 34 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых наград, добавили в Минтуризма.