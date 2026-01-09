Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минкультуры проинформировали, что информация о приостановке модернизации здания не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz

«В связи с появившимися в ряде СМИ публикациями о якобы «законсервированной» реконструкции театра имени М. Ауэзова, сообщаем следующее. Работы по реконструкции объекта не приостановлены. В настоящее время проект ожидает начала нового финансового года, после чего в установленном порядке будут выделены необходимые для продолжения работ средства. Ремонт объекта находится на постоянном контроле уполномоченных государственных органов», – разъяснили в министерстве.

Там же добавили, что реконструкция театра имени М. Ауэзова будет завершена в полном объёме с соблюдением всех требований к сохранению его исторической и культурной ценности.