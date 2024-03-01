Минобороны предостерегло призывников от попыток уклониться от службы в армии

Заместители начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана полковники Азамат Дусимов и Фархат Айдарбаев рассказали о ходе весенней призывной кампании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Азамат Дусимов отметил, что призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в максимально открытом формате. Для получения необходимой информации, касающейся призыва, во всех департаментах по делам обороны функционируют электронные почтовые ящики, созданы официальные аккаунты в социальных сетях.

Представитель Минобороны предостерег граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва сомнительными способами за вознаграждение.

– Услуги отсрочки или освобождения от призыва предоставляются гражданам местными исполнительными органами через портал «электронного правительства» на безвозмездной основе. На сайте egov.kz и во всех местных органах военного управления есть памятка, которой необходимо руководствоваться при решении этого вопроса, – сказал полковник Дусимов.

По всем случаям вымогательства денег, затягивания решения вопросов он рекомендовал обращаться по телефонам доверия Министерства обороны и правоохранительных органов.