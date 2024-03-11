Минобороны предупредило об ограничениях во время учений в Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил в период с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение. Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.

— В целях отработки учебно-боевых задач, подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации. Министерство обороны информирует, что в указанный период времени в отдельных районах региона возможно введение ограничительных мер. В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие,— пишут в распространенном пресс-релизе.

Также пользователей социальных сетей просили не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.

В министерстве напомнили, что согласно действующему законодательству предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.