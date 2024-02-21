Минобороны совместно с МКИ организовало занятия для журналистов

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Айман Аманжолова
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В Национальном университете обороны РК проведен учебно-методический семинар с представителями пресс-служб государственных органов и средств массовой информации

фото: пресс служба МО РК

Специфика деятельности журналиста в зоне военного конфликта и построение коммуникаций в кризисных ситуациях – такие темы были в центре внимания участников мероприятия.

С представителями медиа-сектора встретились заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, вице-министр культуры и информации Канат Искаков, вручившие участникам семинара сертификаты.

Дархан Ахмедиев отметил актуальность вопросов, рассмотренных на семинаре, проведенном в соответствии с планом действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан.

Вице-министр культуры и информации сказал, что целью сегодняшнего мероприятия является повышение профессионализма и качества работы представителей пресс-служб, СМИ и блог сообщества по действиям и особенностям работы в кризисных ситуациях, в условиях чрезвычайных происшествий, военного конфликта, а также обеспечение достоверного и своевременного информирования населения.  

Эксперты в области коммуникаций рассказали журналистам о формах информационной и контрпропагандистской работы, методах информационно-психологического воздействия на население, об алгоритмах информационного реагирования при возникновении кризисных ситуаций.

Особое внимание было уделено работе журналистов в условиях военного конфликта, способам информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

После лекционного курса прошли методические занятия. На них были рассмотрены особенности работы журналиста в период введения режима ЧС, массовых беспорядков и в зоне проведения антитеррористической операции.

По словам пресс-секретаря министерства обороны подполковника Руслана Жангулина, в рамках семинара были обсуждены вопросы информационной безопасности, а также информационного противоборства.

– В плане подготовки журналистов к грамотным действиям при возникновении военных конфликтов у нас наработан определенный опыт, – поделился подполковник Р. Жангулин. – На протяжении нескольких лет мы проводим военные дискурсы по экстремальной журналистике. В полевых условиях отрабатываем с журналистами всевозможные сценарии. Сегодня же участники семинара ознакомились с особенностями работы журналиста в зоне боевых конфликтов. Кроме того, представителям пресс-служб госорганов были даны рекомендации по координации действий в случаях кризисных ситуаций.

Представитель оборонного ведомства также отметил, что существует вопросы недостаточной осведомленности казахстанских журналистов в вопросах военной сферы. И на сегодняшний день  предпринимаются активные меры для того, чтобы повысить компетентность корреспондентов, специализирующихся на армейской теме, создать условия для более профессионального освещения жизнедеятельности Вооруженных сил.

#СМИ #МОРК

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