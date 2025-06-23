В рамках программы гарантирования АО «ФРП «Даму» выдано 1 226 гарантий на сумму 212,8 млрд тенге

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Расширенное заседание коллегии по актуальным вопросам развития системы льготного кредитования в агропромышленном комплексе прошло под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В нем приняли участие заместители акимов областей, руководители управлений сельского хозяйства, подведомственных организаций, территориальных подразделений и финансовых институтов, всего — более 200 человек.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков доложил о реализации мер по увеличению объемов льготного финансирования по ключевым направлениям, включая проведение ВПиУР, лизинг сельхозтехники, переработка сельхозпродукции.

В рамках программы по льготному финансированию весенне-полевых и уборочных работ профинансировано 7 230 сельхозтоваропроизводителей на 468,2 млрд тенге, охвачено 7,5 млн га посевных площадей. В рамках программы гарантирования АО «ФРП «Даму» выдано 1 226 гарантий на сумму 212,8 млрд тенге.

Для обновления технического парка аграриев по программе «Льготный лизинг» в 2025 году предусмотрено 250 млрд тенге, что позволит закупить не менее 6 тысяч единиц сельхозтехники. С момента старта приема заявок 24 февраля подано 3 640 заявок на 140,1 млрд тенге.

В целях стимулирования перерабатывающей отрасли внедрен новый механизм субсидирования финансовых институтов, позволяющий удешевить кредитные средства на пополнение оборотного капитала перерабатывающих предприятий до 5% годовых. Через АО «Аграрная кредитная корпорация» на эти цели направляется более 44 млрд тенге.

Министерство совместно с АО «НУХ «Байтерек» планирует запуск новой программы льготного кредитования животноводческих хозяйств, в первую очередь — откормочных площадок. Объем планируемого финансирования составит 50 млрд тенге при ставке 5% годовых. Для повышения доступности займов планируется задействовать механизм гарантирования через АО «ФРП «Даму».

«Все усилия должны быть направлены на обеспечение доступного финансирования, устойчивого роста и технологического обновления аграрной отрасли. Льготное кредитование должно работать на конкретный результат — повышение урожайности, производительности и экспортного потенциала сельского хозяйства», — подчеркнул министр.

По итогам коллегии поручено совместно с АО «НУХ «Байтерек» и АО «АКК» проработать вопросы по запуску льготного финансирования животноводческих хозяйств, включению в программу «Кен дала-2» направления по финансированию теплиц и плодовых садов, усилить работу по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области, обеспечить возврат средств и контроль за целевым использованием займов.