Минтруда собирается связать профориентацию с реальными данными о рынке труда

Занятость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Чтобы исключить дисбаланс между реальными потребностями рынка труда и системой подготовки кадров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О новых механизмах взаимодействия по вопросам спроса и предложения на рынке труда рассказала Светлана Жакупова, передает коррепондент Kazpravda.kz

Глава Минтруда сообщила, что анализ и прогнозирование потребности в кадрах будет проходить на основе Инновационного навигатора проектов и актуарных моделей занятости.

«Кроме того, профессиональная ориентация должна основываться на реальных и актуальных сведениях из баз данных министерства и открытых источников. В-третьих, формирование совместно с работодателями профессиональных требований к знаниям, навыкам и умениям современных кадров. Результатом этого взаимодействия станут новые профстандарты для образовательных программ», – пояснила она. 

Также будет внедрена непосредственная разработка образовательных программ в вузах и учреждениях ТиПО для развития у студентов необходимых квалификаций, знаний и навыков и независимая оценка уровня подготавливаемых кадров на базе независимых центров при непосредственном участии работодателей.

Напомним, ранее эксперт рассказала, из чего складывается процесс профориентации подростков. Она также перечислила источники с форсайт-прогнозами для определения профессий будущего.  

#Минтруда #профориентация #рынок труда

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