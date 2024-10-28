Минтруда выявляет ИП, замешанные в махинациях с соцвыплатами

По ряду ИП, у которых выявлены различные нарушения, материалы переданы в правоохранительные органы
Государственным фондом социального страхования в этом году выявлено более 1,4 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые применяют различные схемы для получения выплат в завышенном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда
Фондом ведется работа по недопущению нецелевого расходования средств, предусмотренных для выплаты гражданам. Проверки проводятся во всех регионах Казахстана.
По ряду ИП, у которых выявлены различные нарушения, материалы уже переданы в правоохранительные органы. Также в рамках действующего законодательства усилен контроль за рассмотрением документов по вновь обратившимся заявителям.
«Меры направлены на пресечение и недопущение неправомерных действий. А также для гарантии на справедливые соцвыплаты всем участникам системы соцстрахования, в соответствии с их реальными доходами, с которых делались отчисления в ГФСС и стажем участия в системе. За мошеннические действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность», – предупредили в госоргане.