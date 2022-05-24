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Здравоохранение
Минздрав обратился к казахстанцам в связи с оспой обезьян
Министерство здравоохранения опубликовало обращение к казахстанцем в связи с распространившейся по миру оспой обезьян, сообщает Kazpravda.kz.
 
В ведомстве отметили, что на сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания данной инфекцией. Ситуация находится под контролем министерства здравоохранения. В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль.
 
Между тем, в минздраве напомнили, что грядет пора летних отпусков и каникул, поэтому необходимо соблюдать несколько простых, но важных рекомендаций.
 
Во-первых, воздержаться от посещения стран Западной Африки, где по сообщению ВОЗ, с начала года уже зарегистрировано 1,2 тыс. случаев обезьяньей оспы, 58 человек скончались от болезни.
 
Во-вторых, в случае выезда в зарубежные страны исключить любые контакты с дикими животными, избегать мест массового скопления населения, а если это неизбежно, соблюдать правила личной гигиены – мытье рук с мылом и использование антисептиков, ношение масок.
 
В третьих, если по возвращении домой, в течение трех недель, чувствуется недомогание: температура, увеличение лимфатических узлов, сыпь, то необходимо срочно обратиться в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о пребывании за рубежом.
 
Также в Минздраве ответили на один из часто задаваемых вопросов: «Что это за болезнь?»
 
Так, оспа обезьян - довольно редкое инфекционное заболевание, которое наиболее распространено в отдалённых районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Вирус распространяется через тесные и длительные контакты, но его вирулентность невысока.
 
20 мая Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве экстренного заседания экспертов в связи со вспышкой оспы обезьян в ряде стран мира. По ее данным, начиная с 2016 года, заболеваемость увеличилась в 20 раз. В мире, помимо стран Африки, уже зарегистрировано более 100 случаев заражения данной болезнью. Ее инкубационный период длится от 5 до 21 дня, а продолжительность составляет 2-3 недели.
 
 
 

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