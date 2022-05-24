Минздрав обратился к казахстанцам в связи с оспой обезьян

Министерство здравоохранения опубликовало обращение к казахстанцем в связи с распространившейся по миру оспой обезьян, сообщает Kazpravda.kz

В ведомстве отметили, что на сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания данной инфекцией. Ситуация находится под контролем министерства здравоохранения. В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль.

Между тем, в минздраве напомнили, что грядет пора летних отпусков и каникул, поэтому необходимо соблюдать несколько простых, но важных рекомендаций.

Во-первых, воздержаться от посещения стран Западной Африки, где по сообщению ВОЗ, с начала года уже зарегистрировано 1,2 тыс. случаев обезьяньей оспы, 58 человек скончались от болезни.

Во-вторых, в случае выезда в зарубежные страны исключить любые контакты с дикими животными, избегать мест массового скопления населения, а если это неизбежно, соблюдать правила личной гигиены – мытье рук с мылом и использование антисептиков, ношение масок.

В третьих, если по возвращении домой, в течение трех недель, чувствуется недомогание: температура, увеличение лимфатических узлов, сыпь, то необходимо срочно обратиться в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о пребывании за рубежом.

Также в Минздраве ответили на один из часто задаваемых вопросов: «Что это за болезнь?»

Так, оспа обезьян - довольно редкое инфекционное заболевание, которое наиболее распространено в отдалённых районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Вирус распространяется через тесные и длительные контакты, но его вирулентность невысока.