Для повышения качества медицинской помощи детям Министерство здравоохранения РК инициирует важные изменения в системе подготовки врачей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

По информации Минздрава, по ряду наиболее востребованных специальностей резидентуры планируется внедрение детского профиля подготовки. Это позволит сосредоточиться на глубокой специализации будущих врачей в области педиатрии и сократить дефицит узкопрофильных детских специалистов.

Ключевым аргументом в пользу данного нововведения стали различия в анатомии, физиологии, клинических проявлениях заболеваний, а также в методах диагностики и лечения взрослых и детей.

Предполагается, что нововведение позволит обеспечить комплексный и четкий подход в деле диагностики, лечения и профилактики детских болезней, опираясь на современные знания и клинический опыт.

В рамках обновленной системы подготовки врачи-резиденты смогут обучаться по 20 новым детским направлениям, среди которых:

- детская кардиология и кардиохирургия;

- детская анестезиология;

- детские инфекционные болезни;

- детская нейрохирургия;

- детская пульмонология;

- детская челюстно-лицевая хирургия;

- детская нефрология и другие специальности.

Новые подходы в организации резидентуры станут важным шагом к модернизации отечественного здравоохранения и позволят повысить качество и доступность медицинской помощи детям, добавили в Минздраве.