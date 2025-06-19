Для повышения качества медицинской помощи детям Министерство здравоохранения РК инициирует важные изменения в системе подготовки врачей, передает Kazpravda.kz
По информации Минздрава, по ряду наиболее востребованных специальностей резидентуры планируется внедрение детского профиля подготовки. Это позволит сосредоточиться на глубокой специализации будущих врачей в области педиатрии и сократить дефицит узкопрофильных детских специалистов.
Ключевым аргументом в пользу данного нововведения стали различия в анатомии, физиологии, клинических проявлениях заболеваний, а также в методах диагностики и лечения взрослых и детей.
Предполагается, что нововведение позволит обеспечить комплексный и четкий подход в деле диагностики, лечения и профилактики детских болезней, опираясь на современные знания и клинический опыт.
В рамках обновленной системы подготовки врачи-резиденты смогут обучаться по 20 новым детским направлениям, среди которых:
- детская кардиология и кардиохирургия;
- детская анестезиология;
- детские инфекционные болезни;
- детская нейрохирургия;
- детская пульмонология;
- детская челюстно-лицевая хирургия;
- детская нефрология и другие специальности.
Новые подходы в организации резидентуры станут важным шагом к модернизации отечественного здравоохранения и позволят повысить качество и доступность медицинской помощи детям, добавили в Минздраве.