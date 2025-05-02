В Лондоне в рамках 11-го заседания казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения РК и международной биофармацевтической компанией «AstraZeneca», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Документ направлен на расширение двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, включая развитие инноваций, поддержку государственных инициатив и укрепление системы здравоохранения Казахстана.

«Соглашение подчеркивает намерение обеих сторон оказывать всестороннюю поддержку этим направлениям», — подчеркнул первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, принявший участие в церемонии подписания документа.

За годы сотрудничества между сторонами уже достигнуты значительные результаты: реализуются проекты по локализации производства, внедрению современных диагностических программ и поставке передовых медицинских технологий. В мае 2025 года запланирован запуск контрактного производства первой партии оригинальных препаратов компании на территории Казахстана.

«С начала 2022 года AstraZeneca инвестировала более 3,5 млрд тенге в развитие здравоохранения Республики Казахстан. Эти инвестиции способствуют укреплению системы здравоохранения и обеспечивают доступ к передовым медицинским решениям», — отметил Арсен Насырханов, директор по связям с государственными органами и внешним коммуникациям AstraZeneca Казахстан.

Стороны отметили, что данное соглашение открывает новые возможности для углубления сотрудничества и укрепления системы здравоохранения в республике, а также является показателем успешного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией.