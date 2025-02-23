Мир гадает, кто станет следующим Джеймсом Бондом

Кино
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Сменить на большом экране Дэниела Крейга могут несколько известных актеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

«Кого бы вы выбрали следующим Джеймсом Бондом?»

Этот вопрос задал на этой неделе глава Amazon Джефф Безос на платформе X (бывший «Твиттер»), где у него почти 7 млн подписчиков.

Именно ему теперь принадлежит последнее слово в том, какому актеру (или актрисе?) выпадет счастье сменить на большом экране Дэниела Крейга в роли легендарного «агента 007».

К своему вопросу Безос приложил скриншот новости Би-би-си о переходе творческого контроля над знаменитой шпионской кинофраншизой принадлежащей ему компании.

Теперь решение о том, кто сыграет главную роль в следующем фильме «Бондианы», находится в руках совета директоров медиахолдинга Amazon MGM Studios.

Попробуем разобраться в режиссуре этого процесса и посмотреть, у кого больше шансов на роль легендарного «агента 007».

Фаворитом зрительских симпатий, судя по ответам на онлайн-опрос Безоса, является британский актер Генри Кавилл, сыгравший, в частности, Супермена.

Считается, что Кавилл, уже заявивший, что «сыграл бы Бонда с удовольствием», был основным конкурентом Дэниела Крэйга почти 20 лет назад, в ходе кастинга на фильм «Казино-рояль».

С тех пор на экраны было выпущено пять серий франшизы с Крэйгом в главной роли.

В конце прошлого года режиссер следующей серии «бондианы» Мартин Кэмпбелл рассказывал, что пробы Кавилла прошли великолепно, и «из Генри вышел бы отличный Бонд — если бы не существовало Дэниела».

Утвердить его на роль мешала только одна проблема: «Он просто на тот момент еще слишком молодо выглядел».

Идею показать на экране столь юного Бонда категорически отвергли десятилетиями продюсировавшие фильмы франшизы Барбара Брокколи и Майкл Г. Уилсон.

«Не забывайте, что Бонд — ветеран спецслужб с весьма приличным опытом работы, — напомнил зрителям Уилсон в 2022 году. — Человек, так сказать, прошедший войну».

Не стоит забывать, что выбор Amazon может отличаться от мнения кинозрителей.

По иронии судьбы, 41-летний Кавилл для роли агента спецслужб может оказаться уже слишком возрастным — в особенности если контракт будет подписываться не на одну серию франшизы, а сразу на несколько.

Места со второго по четвертое в опросе Безоса достались, соответственно, Тому Харди, Аарону Тейлор-Джонсону и Идрису Эльбе.

По слухам, 34-летний Тейлор-Джонсон, известный своими ролями в фильмах «Пипец» и «Крейвен-охотник», уже рассматривался продюсерами в качестве кандидата на роль Бонда, но никаких заявлений от них так и не последовало.

Вышедший в прошлом году «Крейвен» в прокате провалился, что вряд ли увеличивает шансы Тейлор-Джонсона получить заветную роль.

Букмекеры, в свою очередь, еще в пятницу считали основным фаворитом актера «Счастливой долины» Джеймса Нортона, известного российскому зрителю по роли князя Андрея Болконского в вышедшей в 2016 году на Би-би-си телевизионной адаптации «Войны и мира».

В прошлый выходные, выступая на церемонии вручения премии Bafta, 39-летний Нортон назвал все разговоры по поводу его возможного участия в «бондиане» «довольно странными и обескураживающими, но в то же время забавными».

#Джеймс Бонд #Бондиана #Дэниел Крейг

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