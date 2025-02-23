Мир гадает, кто станет следующим Джеймсом Бондом

Сменить на большом экране Дэниела Крейга могут несколько известных актеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС
«Кого бы вы выбрали следующим Джеймсом Бондом?»
Этот вопрос задал на этой неделе глава Amazon Джефф Безос на платформе X (бывший «Твиттер»), где у него почти 7 млн подписчиков.
Именно ему теперь принадлежит последнее слово в том, какому актеру (или актрисе?) выпадет счастье сменить на большом экране Дэниела Крейга в роли легендарного «агента 007».
К своему вопросу Безос приложил скриншот новости Би-би-си о переходе творческого контроля над знаменитой шпионской кинофраншизой принадлежащей ему компании.
Теперь решение о том, кто сыграет главную роль в следующем фильме «Бондианы», находится в руках совета директоров медиахолдинга Amazon MGM Studios.
Попробуем разобраться в режиссуре этого процесса и посмотреть, у кого больше шансов на роль легендарного «агента 007».
Фаворитом зрительских симпатий, судя по ответам на онлайн-опрос Безоса, является британский актер Генри Кавилл, сыгравший, в частности, Супермена.
Считается, что Кавилл, уже заявивший, что «сыграл бы Бонда с удовольствием», был основным конкурентом Дэниела Крэйга почти 20 лет назад, в ходе кастинга на фильм «Казино-рояль».
С тех пор на экраны было выпущено пять серий франшизы с Крэйгом в главной роли.
В конце прошлого года режиссер следующей серии «бондианы» Мартин Кэмпбелл рассказывал, что пробы Кавилла прошли великолепно, и «из Генри вышел бы отличный Бонд — если бы не существовало Дэниела».
Утвердить его на роль мешала только одна проблема: «Он просто на тот момент еще слишком молодо выглядел».
Идею показать на экране столь юного Бонда категорически отвергли десятилетиями продюсировавшие фильмы франшизы Барбара Брокколи и Майкл Г. Уилсон.
«Не забывайте, что Бонд — ветеран спецслужб с весьма приличным опытом работы, — напомнил зрителям Уилсон в 2022 году. — Человек, так сказать, прошедший войну».
Не стоит забывать, что выбор Amazon может отличаться от мнения кинозрителей.
По иронии судьбы, 41-летний Кавилл для роли агента спецслужб может оказаться уже слишком возрастным — в особенности если контракт будет подписываться не на одну серию франшизы, а сразу на несколько.
Места со второго по четвертое в опросе Безоса достались, соответственно, Тому Харди, Аарону Тейлор-Джонсону и Идрису Эльбе.
По слухам, 34-летний Тейлор-Джонсон, известный своими ролями в фильмах «Пипец» и «Крейвен-охотник», уже рассматривался продюсерами в качестве кандидата на роль Бонда, но никаких заявлений от них так и не последовало.
Вышедший в прошлом году «Крейвен» в прокате провалился, что вряд ли увеличивает шансы Тейлор-Джонсона получить заветную роль.
Букмекеры, в свою очередь, еще в пятницу считали основным фаворитом актера «Счастливой долины» Джеймса Нортона, известного российскому зрителю по роли князя Андрея Болконского в вышедшей в 2016 году на Би-би-си телевизионной адаптации «Войны и мира».
В прошлый выходные, выступая на церемонии вручения премии Bafta, 39-летний Нортон назвал все разговоры по поводу его возможного участия в «бондиане» «довольно странными и обескураживающими, но в то же время забавными».