Мирас Тулебаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК
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Этот пост он занял в ноябре 2023 года
Постановлением правительства Республики Казахстан Тулебаев Мирас Калиевич освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz
С 2017 по 2022 гг. — руководитель управления Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.
2022-2023 гг. — заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.
В ноябре 2023 г. назначен вице-министром туризма и спорта РК.