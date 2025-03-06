Мирас Тулебаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК

Этот пост он занял в ноябре 2023 года

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Тулебаев Мирас Калиевич освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

С 2017 по 2022 гг. — руководитель управления Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

2022-2023 гг. — заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

В ноябре 2023 г. назначен вице-министром туризма и спорта РК.