Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане

На выставке были представлены результаты многолетней работы казахстанских научных организаций – Национального ядерного центра, Института ядерной физики, Парка ядерных технологий и учебных заведений.

Особенностью KazAtomExpo 2024 стало участие ведущих мировых компаний, рассматривающихся в качестве потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане.

В их числе – Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), Корейская корпорация водных ресурсов и ядерной энергии (KHNP), Électricité de France (EDF), а также российская государственная корпорация «Росатом».

Эти компании представили свои инновационные разработки, поделились опытом и планами по развитию атомной энергетики.

Одним из ключевых событий выставки стало пленарное заседание, на котором выступили руководители делегаций компаний-участников.

В ходе заседания обсуж­дались актуальные вопросы состояния атомной отрасли и перспективы строительства атомной электростанции в Казахстане, а также развития мирного использования атомной энергии.

Пленарное заседание форума с участием представителей зарубежных энергетических гигантов в полной мере продемонстрировало, что ядерная энергетика рассматривается миром как единственно возможный стабильный и надежный источник энергии, необходимый для развития государства.

Как отметил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, форум в Казахстане предоставил уникальную возможность ознакомиться как с мировыми, так и с казахстанскими технологиями в области использования атомной энергии.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что «ядерные технологии играют важную роль в производстве энергии и обеспечении энергобезопасности, развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения». Выставка KazAtomExpo позволит нам лучше понять важность развития атомной энергетики и необходимость АЭС как базового источника энергии. Такую возможность нам предоставили наши зарубежные коллеги – мировые поставщики ядерных технологий, – отметил глава казахстанского Минэнерго.

Министр энергетики отметил важность KazAtomExpo для развития атомной энергетики страны. Он подчеркнул, что атомная энергетика может стать базовым источником энергии для Казахстана и способствовать устойчивому развитию энергетической системы и выделил значимость экологических аспектов при использовании атомной энергии и напомнил о планируемом общенациональном референдуме по вопросу строительства атомной электростанции.

– Самая главная из задач – это проведение общенационального референдума. Мы хотим дать возможность каж­дому гражданину высказать свое мнение и определить дальнейший путь развития нашей энергетической системы. Этот референдум станет важным этапом в определении будущего атомной энергетики в Казахстане, – отметил Алмасадам Саткалиев.

Министр также выразил благодарность международным и отечественным партнерам за их участие в выставке.

– Мы благодарны нашим сегодняшним участникам за то, что они согласились приехать в Казахстан и ответить на воп­росы по атомной энергетике казахстанцев. Их присутствие и готовность обсудить важные вопросы способствуют более глубокому пониманию и оценке возможностей, которые открываются перед нашей страной, – добавил министр.

Он подчеркнул, что, предос­тавляя ядерную энергетику на службу человечества, мы не должны забывать о ее влия­нии на окружающую среду. В последние годы изменение климата ускорилось, и одним из основных факторов являются выбросы парниковых газов. На сегодняшний день наша страна уже приняла ряд стратегических документов по низкоуглеродному развитию и достижению углеродной нейт­ральности. Поставлены цели по увеличению инвестиций в «зеленые» энергетические технологии и проведение поэтапного планомерного снижения доли угольной генерации.

– Сегодня мы стоим перед выбором, который может пов­лиять на будущее не только атомной отрасли, но и на устойчивое развитие всей энергетической системы Казахстана. Этот выбор определит, как мы будем реагировать на вызовы современности, как сможем обеспечить энергобезо­пасность и решить вопрос стабильной базовой генерации. Важно, чтобы каждый шаг, который мы предпримем, был основан на научных данных, международном опыте и принципах устойчивого развития. Совместными усилиями мы сможем найти оптимальные решения, которые обеспечат надежное и безопасное энергоснабжение, способствующее процветанию нашего общества, – сказал Алмасадам Саткалиев.

– Казахстан уже присутствует в различных звеньях ядерно-топливного цикла, – отметил управляющий директор по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Қазына» Ернат Бердигулов. – Строительство же АЭС, при положительном решении референдума, будет следующим шагом к вертикальной интеграции и укреп­лению позиций Казахстана в области ядерной энергетики на мировой арене.

Развитие атомной энергетики, включенной в «зеленую» таксономию, помимо возможности осуществления энергоперехода, может предоставить также комплексный подход в обеспечении экономического роста страны.

Во-первых, сегодня АЭС – это основа энергетической безопасности и безуглеродного будущего. В условиях глобальной волатильности цен на углеводороды и растущей потребности в энергоресурсах атомная энергетика предлагает нам стабильный и чистый источник энергии, а также прогнозируемую стоимость на период более 60 лет.

Во-вторых, развитие ядерных технологий окажет мультипликативный эффект на экономику. Новый импульс получит развитие местной промышленности за счет трансфера технологий, обретения новых навыков и улучшения стандартов качества.

В-третьих, будут созданы высококвалифицированные рабочие места как в самой атомной сфере, так и в смежных отраслях промышленнос­ти, строительства и сервисных услуг.

– В то же время беспокойства относительно безопаснос­ти и экологичности ядерных технологий зачастую основаны на устаревших данных и редких исключениях, которые не отражают уровень современной атомной энергетики. В этой связи выражаю благодарность нашим партнерам из компаний CNNC, KHNP, «Росатом» и EDF за участие и подготовку впечатляющих стендов, которые наглядно демонстрируют передовые технологии и стандарты, – отметил Ернат Бердигулов.

Представители ключевых мировых игроков на рынке ядерных технологий с воодушевлением отмечали усилия и готовность Казахстана к технологическому прогрессу, что предоставляет возможность обмена опытом в рамках международного сотрудничества и открывает новые возможности для укрепления партнерских связей, и выразили уверенность, что выставка откроет новые горизонты для развития атомной энергетики в Казахстане.

Так, генеральный директор «Росатом – Международная Сеть» Вадим Титов отметил, что инициированный Казах­станом общественный дискурс о строительстве АЭС свидетельствует о том, что наша страна приняла решение самым серьезным образом решить вопрос с обеспечением энергобаланса страны с учетом всех факторов.

Потому что АЭС – это на сегодняшний день единственная отрасль, способная конкурировать с традиционными технологиями производства энергии.

– Сегодня множество стран действительно принимают решение об использовании атомной энергии, и это не случайно. Атомная энергия – экологически чистый источник, который позволяет обеспечить стабильной надежной электроэнергией экономику страны и заложить основу экономического роста.

Что очень важно, этот базовый источник энергии абсолютно экологически чистый, он не выбрасывает углекислый газ. В международном сообществе стало общеразделяемым мнением, закрепленным на последней конференции по климату в Дубае, что атомная энергетика безусловно обеспечит энергобаланс будущего, – сказал Вадим Титов.

Но АЭС сама по себе – это не единственное, что необходимо для того, чтобы производство электроэнергии было стабильным и надежным. Очень важно подходить комп­лексно к развитию атомной энергетики. Есть факторы, без которых реализация современных АЭС невозможна.

Это научный потенциал, кадровая оснащенность, финансовые решения, работа с общественностью и заинтересованными сторонами, разработка оптимального топливного цикла, подходы в работе с отработавшим ядерным топливом. Все эти компоненты критически важны. Важнейший нюанс – подготовка персонала.

Еще один наш ближайший сосед – Китай – также рассмат­ривается как потенциальный партнер в сооружении АЭС в Казахстане. Вице-президент Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Чао Ган отметил важность инноваций в строительстве АЭС и прежде всего в сфере безопасности и устойчивости ядерной энергетики.

Чао Ган сказал, что недавний визит казахстанских экс­пертов в Китай стал важным этапом в сотрудничестве между двумя странами в области атомной энергетики. Казах­станские специалисты посетили ряд объектов и ознакомились с передовыми методами строительства и эксплуатации АЭС.

– Наши программы нацелены на развитие кадров в ядерной области, человеческих ресурсов и компетенций для того, чтобы Казахстан в будущем мог сам обеспечить надежную, квалифицированную работу своих АЭС. Наши коллеги из казахстанской делегации побывали в Китае, ознакомились на месте с тем, как идет строительство, как происходит строительство АЭС, – рассказал Чао Ган.

Выступающие на пленарном заседании отмечали, что их страны достигли стабильного экономического прог­ресса, применяя ядерную энергетику.

В частности, генеральный директор южнокорейской компании KHNP Чейсоп Ким подчеркнул, что Корея, обладая ограниченными природными ресурсами, разрабатывая ядерные технологии, за последние 50 лет дос­тигла значительных успехов в отрасли и готова поделиться этим опытом с Казахстаном.

Как известно, Франция – также признанный лидер в сфере использования мирного атома. Старший коммерчес­кий менеджер по развитию в странах Азии французской компании в области транс­портировки, распределения и хранения электроэнергии EDF Лоран Фабр, изучив воп­рос строительства АЭС в Казахстане и понимая экологическую настороженность граждан, пообещал, что EDF будет изучать влияние АЭС на озеро Балхаш.

– Предложения EDF включают довольно выгодные предложения, учитывая огромный опыт Франции в ядерной отрасли. У нас есть портфолио собственных реакторов. Определенно безопасность является для нас приоритетом. Это, можно сказать, в ДНК нашей компании. Из 436 реакторов во всем мире более 100 были созданы французскими компаниями, – сказал Лоран Фабр.

Участники заседания сош­лись во мнении, что для того, чтобы сберечь население и окружающую среду, вывести страну на новый энергетический уровень, обеспечить индустриальный рост, альтернативы АЭС сегодня нет. И Казахстан имеет для этого весь необходимый потенциал.