Как отметил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Аманбай Нурмуханбетов, в этом году внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте». В стране активно развиваются 11 национальных видов спорта, в них вовлечено порядка 600 тыс. человек. В целом это 9,6% всех спортсменов. Более 200 тыс. граждан занимаются тогызкумалаком.

ЮНЕСКО включило тогызкумалак в Список нематериального культурного наследия. Подтверж­дением того, что тогызкумалак обретает мировую популярность, является нынешний чемпионат. Он проходит в Алматы с 17 по 23 ноября. К слову, это второй турнир мирового масштаба, первый прошел в прошлом году, в нем участвовали представители 16 стран. А эти игры уже соберут 140 иностранных спортсменов из 20 стран. Казахстан представляют 60 юниоров.

Президент Федерации спорта тоғызқұмалақ Аким Турсун отметил, что чемпионат проходит в онлайн- и офлайн-форматах, медали разыгрывают как в классическом варианте, так и в блице, и в рапиде.

– В этом году особое внимание уделяется и развитию туризма. Ожидается, что прибывшие делегации посетят туристические объекты города, – отметил руководитель федерации.

Аким Турсун уточнил, что сегодня многие страны проявляют интерес к тогызкумалаку. Особенно востребована эта игра в Пакистане, Мексике, Румынии, Южной Корее. Так, в Исламабаде совместно с Казахстаном строят спортивный комплекс, где будут развивать такие виды спорта, как казакша курес и тогызкумалак.

Федерация намерена развивать тогызкумалак и в других странах, продвигать его в программу международных соревнований.

– Сейчас у нас открыты виды тогызкумалака для паралимпийцев и сурдлимпийцев. И мы уверены, что есть хороший потенциал для включения в будущем тогызкумалака в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Мы к этому стремимся, – сказал Аким Турсун.