Мировые лидеры поздравляют Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Президент , Международное сотрудничество

На внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил с результатом 81,31% голосов

Фото: Kazpravda.kz

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю переизбрания президентом Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравительном послании написал, что активное участие братского народа Казахстана в голосовании и абсолютный успех Касым-Жомарта Токаева на выборах вновь подтвердили высокое доверие к проводимым реформам во всех сферах и масштабной созидательной работе, программе "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", направленной на достижение больших целей.

"Несомненно, Ваша деятельность на этом высоком посту послужит динамичному развитию отраслей экономики страны и модернизации общества, обеспечению более благополучной жизни и гарантированной социальной защиты населения, повышению престижа дружественного Казахстан на международной арене. Безусловно, мы способны вывести на качественно абсолютно новую ступень многогранные отношения между нашими странами, которые совместными усилиями в последние годы достигли уровня стратегического партнерства и союзничества", – говорится в поздравлении.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отмечает, что уверенная победа на выборах подтверждает высокий уровень доверия казахского народа Касым-Жомарту Токаеву и служит ярким подтверждением поддержки его курса по дальнейшему построению Нового Казахстана.

"Убежден, что под Вашим руководством братский Казахстан добьется больших успехов на пути своего развития. Также выражаю уверенность, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан будут и впредь развиваться в русле взаимопонимания, дружбы и добрососедства", - написал Садыр Жапаров.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что высоко оценивает личный вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие туркмено-казахских отношений. Он выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога и совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей во благо двух братских народов.

"Выбор, сделанный народом Казахстана, еще раз свидетельствует о широком понимании и поддержке казахстанцами Вашего курса, который направлен на обеспечение дальнейшего социально-экономического развития страны", – говорится в телеграмме.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем поздравлении отметил заслуги Президента Казахстана в укреплении двусторонних отношений и подчеркнул важность совместных усилий по обеспечению последовательного развития партнерства между двумя странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что итоги голосования являются наглядным свидетельством большого доверия народа Касым-Жомарту Токаеву и высокой оценки его деятельности на пути всестороннего развития братского Казахстана.

"Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства", – написал Ильхам Алиев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил сложившиеся открытые и доверительные отношения между странами. Он также заверил, что Беларусь и впредь останется близким другом и надежным партнером Казахстана.

"Ваше переизбрание стало наглядным подтверждением всенародной поддержки стратегического курса на проведение эффективных реформ, направленных на модернизацию страны, укрепление ее международного авторитета", – подчеркивается в телеграмме.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал успехов Касым-Жомарту Токаеву в выполнении стоящих перед ним важных задач, а народу Казахстана – мира, свободы и процветания.

"Я возлагаю надежды на то, что во время Вашего нового срока полномочий со всей решимостью будет продолжен начатый Вами процесс реформ и модернизации во благо всех казахстанцев. Германия при этом и впредь будет выступать в роли надежного партнера Казахстана", – говорится в поздравлении.

Президент Италии Серджио Маттарелла, пожелав больших успехов Касым-Жомарту Токаеву, подчеркнул, что наши страны связывают прекрасные двусторонние отношения, отметившие в этом году 30-летие.

"Италия с интересом наблюдает за развитием амбициозных реформ, направленных на укрепление верховенства права и модернизацию страны. Этот процесс, являющийся предвестником стабильности и развития для Казахстана и региона Центральной Азии в целом, приобретает особое значение в связи с динамичным укреплением отношений с Европейским Союзом", – отметил Серджио Маттарелла.

В своем поздравлении президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что оказанное Касым-Жомарту Токаеву большое доверие даст мощный импульс продолжению курса страны на прогресс и процветание.

"Сербия остается надежным партнером Казахстана, и поэтому я выражаю надежду, что в течение нового президентского срока Вы посетите нашу страну. Ваш визит внесет значительный вклад в укрепление двусторонних отношений и всеобъемлющего сербско-казахского сотрудничества", – пишет Александр Вучич.

Президент Чехии Милош Земан в своей поздравительной телеграмме подчеркнул, что выборы подтвердили прочное положение Касым-Жомарта Токаева во Главе государства и продемонстрировали его высокий уровень доверия граждан.

"Я искренне поздравляю Вас с этим результатом. Рад, что отношения между Чешской Республикой и Республикой Казахстан на протяжении многих лет носят дружественный характер, двустороннее сотрудничество успешно развивается не только в экономической сфере, но и во многих других областях", – написал чешский лидер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем поздравительном послании пожелал Касым-Жомарту Токаеву всяческих успехов в исполнении высоких обязанностей.

"С 2019 года Казахстан приступил к амбициозному процессу политической и экономической модернизации, за которым мы следим с самым пристальным вниманием. Я уверен, что Ваше переизбрание позволит сохранить этот импульс и осуществить объявленные Вами реформы в интересах Вашей страны и казахстанского народа. Мне также известны усилия, которые Вы прилагаете для укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии, и я хотел бы заверить Вас в своей полноценной поддержке", – пишет Эмманюэль Макрон.

Свои поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева также направили президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахаян, президент Армении Ваагн Хачатурян, президент Молдовы Майя Санду, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, исполнительный директор Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, заместитель премьер-министра, министр по делам президента ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, бывший президент Армении Армен Саркисян, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Евро-Азиатского Еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, член президиума Восточного комитета германской экономики Манфред Грундке, управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс и другие.

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