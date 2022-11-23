Мирзиёев прислал телеграмму Токаеву

Шавкат Мирзиёев отметил, что Дни культуры Узбекистана, которые проходят в Казахстане 21-23 ноября, укрепят дружеские отношения между братскими народами.

Фото пресс-службы президента РК

На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Лидер Узбекистана подчеркнул, что за этот период были достигнуты значимые результаты и еще больше укрепились узы дружбы между двумя народами.

"В последние годы наши связи динамично развиваются на принципах доверия, высокого уважения, взаимной поддержки и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Хотел бы отдельно подчеркнуть, что налаженный открытый, конструктивный и активный диалог на высшем уровне, a также эффективные практические механизмы, регулирующие межгосударственные и межправительственные отношения, служат прочной основой для усиления нашего взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Дни культуры Узбекистана, которые проходят в Казахстане 21-23 ноября, укрепят дружеские отношения между братскими народами, имеющими общую историю, а также выразил уверенность, что проведение совместных мероприятий выведет многосторонние отношения двух стран на новый уровень.