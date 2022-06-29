Миссия журналистики

В честь Дня работников средств массовой информации в алматинском Доме дружбы состоялось чествование журналистов.

От имени председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева представителей СМИ поздравил сенатор Нурторе

Жусип. В поздравительном письме отмечена особая роль журналистов в социально-экономических и политических реформах, освещении законотворческой деятельности верхней палаты Парламента Казахстана.

Поздравляя коллег, Нурторе Жусип подчеркнул роль средств массовой информации в формировании общественного мнения, а также в развитии двусторонних отношений между государством и обществом. По его словам, День журналистики – особая дата для всех работников пера и микрофона. Неслучайно Глава государства отмечает огромную роль СМИ в реализации судьбоносных для страны политичес­ких реформ, которые прежде всего направлены на улучшение социально-экономической сферы и каждого гражданина в отдельности.

– Когда Парламент страны принимает закон, на котором основана жизнь каждого государства, то представители СМИ, освещающие законотворческую деятельность, оказывают нам огромную поддерж­ку, повышая правовую культуру граждан, формируя уважение к законам, внося вклад в воспитание законопослушных казахстанцев, – подчеркнул сенатор.

Строительство Нового Казах­стана подразумевает справедливый Казахстан. Справедливость, по мнению Нурторе Жусипа, в первую очередь это работающие законы, выстраивание правовых отношений между субъектами экономики и гражданами.

– Если все политические и иные реформы, предложенные государством, не прочувствуют умом и сердцем представители творческой интеллигенции, вряд ли ветер перемен может дойти до общества. Роль и одна из миссий творческой интеллигенции заключается в нейтрализации всего негативного, возвышении культуры, духовности и морально-нравственных ценностей, – уверен Нурторе Жусип.

Советник председателя Сената Парламента РК по вопросам взаимодействия со СМИ Бибигуль Жексенбай в своем поздравительном слове отметила, что назначение ее на должность заместителя председателя Национального курултая она расценивает как особую роль и значение СМИ в строительстве Нового Казахстана.

– Мы являемся участниками судьбоносных перемен в истории современного Казахстана, когда все позитивные изменения в стране будут зависеть не только от руководителей государственных органов, но и от каждого гражданина страны, от взаимопонимания всех этносов в Казахстане. И в этом большую роль играют СМИ, – продолжила Бибигуль Жексенбай. – Благодаря труду журналистов ежедневно до зрителей, слушателей и читателей доносится общественно значимая информация. На Всенародном курултае Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил роль и значение СМИ в реализации реформ.

Участники встречи поделились своим мнением по законопроекту о СМИ, который сейчас обсуж­дается в обществе, говорили о необходимости государственной помощи печатным изданиям и важности социальной поддерж­ки журналистов.

Нурторе Жусип вручил благодарственные письма Сената участникам встречи, среди которых был руководитель алматинского корпункта «Егемен Казахстан» Асыл Сагимбеков.