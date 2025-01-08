Младенец-гигант родился в Жамбылской области

Малыш Айгерим Тукеевой и Бекзата Тлеубердинова родился с весом 6 килограмм 140 грамм

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жамбылской области родился малыш с весом свыше 6 килограмм, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Такие детки во всемирной акушерской практике называютсям «плод гигант».

Благодаря врачам и высокому профессионализму первые роды Айгерим Тукеевой прошли успешно с «помощью кесарево сечения», что имеет большое преимущество, так как родовые травмы практически исключены.

Сегодня Кордайская районная больница готовится к выписке новоиспеченной мамы и малыша.