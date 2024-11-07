Младенцу в Астане провели сложную операцию по удалению опухоли мозга

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Первые признаки недуга мама ребенка заметила в 4-месячном возрасте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный филиал Фонда социального медицинского страхования

Фото: Столичный филиал ФСМС

Ребенок был беспокойным, вялым, была рвота, головные боли, снижение зрения и слуха. Врачи выявили у малышки врождённую опухоль головного мозга, после чего направили ее с родителями санавиацией на оперативное лечение в Национальный центр нейрохирургии.

Как отмечают медики, трудность ведения пациентов детского возраста с опухолями головного мозга сопряжена с быстрым нарастанием неврологических проявлений, сложностью ранней диагностики, а также требует от медицинских специалистов ювелирной хирургической техники и подбора грамотной анестезии.

«Опухоль несет большую угрозу для жизни пациента, так как сдавливает ствол головного мозга, в котором располагаются жизненно важные центры. В связи с этим ребенку было необходимо срочное микрохирургическое лечение по удалению внутрижелудочковой опухоли в условиях нашего Центра.  Во время операции были применены высокотехнологичное оборудование, современные методы хирургического лечения, анестезиологического сопровождения и послеоперационное реанимационное лечение», - рассказал заведующий отделением, непосредственно проводивший операцию врач-нейрохирург Национального центра нейрохирургии Габит Оленбай.

Вместе с ним за жизнь малышки боролся врач-нейрохирург Сапарбек Сейтбеков. Операцию также сопровождали врач анестезиолог-реаниматолог Джумадулла Шадиев, медсестра анестезиолога Динара Султанханова, операционная медицинская сестра Балгын Шал.

В филиале фонда отметили, что операция прошла на квотной основе, в рамках ОСМС. Ребенка уже перевели в палату, состояние стабильное, слух восстанавливается. И, что самое важное, улучшился сон. Тем не менее девочка находится под чутким наблюдением врачей. После результатов гистологического исследования будет определена дальнейшая тактика лечения.

#Астана #медицина #ребенок #опухоль

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