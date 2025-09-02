Об этом сообщили в Высшем судебном совете

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для обеспечения объективности и открытости отбора судей Высший судебный совет призвал граждан поделиться мнением о кандидатах, участвующих в отборе на занятие судейских должностей, сообщает Kazpravda.kz

«Оставить отзыв можно на сайте Совета в разделе «Мнения граждан об участниках конкурса». В графе «Дата конкурса» необходимо выбрать дату 01.08.2025. Мнения будут приниматься до 16 сентября включительно. Оставить отзыв можно здесь», - говорится в сообщении.

Наряду с мнением общественности в ходе отбора также изучаются профессиональные и личностные качества претендентов. Кроме того, кандидаты проходят интервью с членами Конкурсной комиссии, в которую входят представители адвокатуры, прокуратуры, иные представители юридического сообщества, а также HR-специалисты.

Список лиц, допущенных к участию в отборе на занятие вакантных должностей председателей районных и приравненых к ним судов, объявленном Высшим Судебным Советом 1 августа 2025 года.