Многомиллионное мошенничество на "квартирах по госпрограмме" расследуют в Жамбылской области

11 жителей Жамбылской области стали жертвами "квартирной" мошенницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

С заявлением о мошенничестве в полицию обратились 11 жителей Жамбылской области. С марта по июль 2023 года их знакомая за деньги пообещала помочь в приобретении квартиры по госпрограмме, но заветного жилья жамбылцы так и не дождались.

Они отдали подозреваемой от 800 тысяч до 3 млн тенге, а общий ущерб составил около 15 млн тенге.

В рамках досудебного расследования по части 3 уголовной статьи "Мошенничество" полицейские установили и задержали ранее судимую за такое же преступление 43-летнюю жительницу Тараза.

Подозреваемая дала признательные показания и водворена в изолятор временного содержания. Устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.