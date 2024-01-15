Мобильная группа волонтеров по ликвидации последствий ЧС появится в Казахстане

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Как сообщает Минкультуры, сейчас для них разрабатывается алгоритм взаимодействия и привлечения при профилактике, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Сегодня 136 волонтерских организаций, в числе которых более 47 тыс. волонтеров, активно сотрудничают со структурами МЧС. Они регулярно проходят обучение. Только за последние 3 года в департаментах по чрезвычайным ситуациям обучение прошли более 3,5 тыс. волонтеров.

В ведомстве отметили, что волонтеры активно участвуют в общественной жизни страны и не остаются в стороне от происходящих событий, требующих объединения, помощи, сплоченности.

Одним из ярких примеров развития волонтерства и благотворительности в республике является помощь, оказанная области Абай, пострадавшей от лесных пожаров. Национальной волонтерской сетью было собрано более 224 млн тенге на оказание помощи семьям погибших в пожаре.

«Национальная волонтерская сеть при координации министерства провела колоссальную работу по сбору гуманитарной помощи Турции. В результате туда было направлено более 500 тонн гуманитарной помощи и 150 юрт. В фонд AFAD казахстанцы пожертвовали более 10 млн долларов США. Волонтеры также принимают активное участие в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, утечки газа, сохранению безопасности на водоемах», — прокомментировали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что только за 2023 год волонтеры приняли участие в более 1700 профилактических мероприятиях.