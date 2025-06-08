Модельные цифровые фабрики: реализуется 45 промышленных проектов

Цифровизация
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Проект «Модельные цифровые фабрики» – один из ключевых направлений цифровой трансформации промышленности Казахстана, направленный на повышение конкурентоспособности предприятий и их интеграцию в Индустрию 4.0, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпромстрой РК

В соответствии с Концепцией развития обрабатывающей промышленности РК на 2023-2029 годы проект МЦФ направлен на реализацию цифровых решений на базе пилотных предприятий, демонстрирующих возможности цифровизации и эффективность внедрения технологий.

С 2018 в качестве модельных цифровых фабрик были отобраны предприятия: АО «АК Алтыналмас», АО «Химфарм», АО «Евразиан Фудс», ТОО «Алматинский вентиляторный завод», ТОО «Бал Текстиль» и ТОО «Karlskrona LC AB».

Для каждого из предприятий были разработаны дорожные карты цифровизации, включающие мероприятия по внедрению цифровых технологий, автоматизации процессов и интеграции цифровых решений.

В рамках этих дорожных карт реализуется 45 цифровых проектов. На конец 2024 года 31 проект полностью реализован, 14 – в процессе внедрения. В результате внедрения цифровых решений производительность выросла на 15-30%, потери от брака сократились на 12%, автоматизировано до 60% операций, затраты на ремонт снижены на 20%.

Наиболее успешно завершили цифровизацию такие предприятия, как АО «Химфарм» и ТОО «Бал Текстиль», полностью реализовавшие свои дорожные карты.

Например, предприятие ТОО «Бал Текстиль» успешно реализовало 6 запланированных проектов, включая реинжиниринг процессов, систему ERP, цифровые решения для контроля качества, систему обучения персонала и отслеживание продукции.

АО «Химфарм» полностью завершило реализацию все 6 цифровых проектов: облачный HR, визуализацию производственных данных, предиктивный ремонт (SAP TOPO), цифровой инженерный центр, сериализацию и агрегацию продукции, а также систему контроля качества (Power Map of QA).

Золотодобывающее предприятие АО «АК Алтыналмас» реализовало 10 из 12 цифровых проектов, включая создание ИТ-инфраструктуры, автоматизацию подземного оборудования, внедрение системы управления нарядами, центральную диспетчерскую и диспетчеризацию открытых и подземных горных работ.

ТОО «Алматинский вентиляторный завод» внедрены все 4 запланированных проекта по оцифровке баз данных, системе ERP, Kaizen-процессам и отслеживанию продукции

Предприятием ТОО «Karlskrona LC AB» завершено 5 из 6 проектов, к ним относятся CRM, система прогнозирования технологического процесса литья, 3D-моделирование продукции и система электронного обучения.

АО «Евразиан Фудс» реализовано 4 из 7 запланированных проектов, к которым относится учебный центр, предиктивный ремонт (SAP TOPO, 1 этап), внедрение энергоменеджмента, частичную автоматизацию управления качеством.

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