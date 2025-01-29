Модернизация ОСМС неизбежна - эксперт

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Гульмира Туканова,  главный эксперт Отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что реформу системы ОСМС необходимо продолжить. При этом до конца текущей сессии парламента должен быть проработан и принят законопроект по модернизации ОСМС

Фото: facebook.com/kisi.kz/

С момента внедрения казахстанская система ОСМС является предметом обсуждений – как позитивных, так и негативных. Хотя ОСМС претерпевала различные корректировки, принципиальных изменений предпринято не было. Необходимость совершенствования ОСМС стала неизбежной реальностью. 

Неслучайно президент подчеркнул, что изменения в законы должны быть проработаны правительством и парламентом оперативно. 
 
Первая проблема, которую должны решить в этих поправках, касается пакетов медицинских услуг – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакет ОСМС. Считаю необходимым объединение обоих пакетов в один и обеспечение доступности единого пакета всем казахстанцам независимо от статуса застрахованности.

По-моему, некорректно перекладывать проблему контроля за оказанием медуслуг, соответственно денежных потоков, на пациентов (клиентов). Деньги должны следовать за пациентом. Так было задумано изначально – на этапе внедрения ОСМС.

Однако на деле оказалось, что деньги следуют в медицинские организации, к которым должны прикрепляться пациенты. При этом обещанный свободный выбор врачей и клиник ограничен определенным перечнем медорганизацией и пока еще неразвитой в полной мере медицинской инфраструктурой на селе.
 
Следующая проблема в системе ОСМС, решение которой должно найти отражение в законопроекте, – это вопрос тарифов, а именно их обоснованности, вернее нерентабельности, а также негибкого и неточечного характера. Опираясь на мнение экспертов из сферы здравоохранения, необходимо говорить о кардинальном пересмотре тарифов так, чтобы в тарифе отражалась реальная практика медицинских организаций. 
 
Сохранение статус-кво в системе ОСМС более невозможно и требует ответственных шагов от профильного министерства и парламента. 
 

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Правительство #ОСМС

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