Молния ударила в самолет Air Astana

Семичасовую задержку рейса Алматы – Нур-Султан объяснили в авиакомпании Air Astana, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Рейс КС 855 Алматы – Нур-Султан планировался к вылету по расписанию 8 августа в 19:45 часов. Но из-за попадания молнии в самолет во время предыдущего рейса воздушное судно заменили на резервный борт, который ранее выполнял рейс FlyArystan КС 7058 Алматы – Нур-Султан – Алматы. Задержка должна была составить 3 часа 45 минут.

Однако задержка увеличилась из-за пыльной бури в Алматы, закрытия аэропорта Нур-Султана и технической неисправности воздушного судна. В общей сложности задержка рейса КС 855 составила 7 часов 15 минут.

«Пассажирам были предоставлены напитки и питание, некоторые пассажиры были пересажены на другие рейсы. Пассажирам бизнес-класса предоставляется ваучер на билеты, эквивалентном 100 долларов США. Мы сожалеем о доставленных неудобствах», – говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана объявил о расследовании в отношении авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в связи с многочисленными обращениями пассажиров о продолжительных задержках рейсов и нарушении их прав.

Позже в КГА сообщили о четырех случаях привлечения группы авиакомпаний Air Astana к административной ответственности из-за нарушения прав пассажиров при задержке рейсов на общую сумму более 12 млн тенге.