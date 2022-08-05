Air Astana заплатит очередной 3-миллионный штраф за нарушение прав пассажиров

Группу компаний Air Astana оштрафовали более чем на три миллиона тенге за нарушение прав пассажиров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

КГА по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева продолжает привлекать к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов.

В ходе расследования установлено, что 16 июля 2022 года рейс КС-7202 по маршруту Алматы – Атырау подразделения Fly Arystan, входящего в группу компаний Air Astana, был задержан на 12 часов 9 минут. При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона РК об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, а именно услуги по проживанию в гостинице.

В связи с чем 4 августа этого года в отношении авиакомпании был составлен Протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере одной тысячи МРП (3 063 000 тенге).

«Это уже четвертый случай привлечения группы авиакомпании Air Astana к административной ответственности за прошедший месяц по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса на общую сумму более 12 млн тенге.

Комитет принимает необходимые меры для привлечения авиаперевозчиков к административной ответственности в случае невыполнения обязательств, предусмотренных законодательством», – отметил председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.

Напомним, ранее КГА объявил о расследовании в отношении авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в связи с многочисленными обращениями пассажиров о продолжительных задержках рейсов и нарушении их прав.

21 июля 2022 года в отношении Air Astana было заведено административное дело в связи с продолжительной задержкой рейса Алматы – Мале, в ходе которого на авиакомпанию был наложен штраф в одну тысячу МРП.