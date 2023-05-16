Молочные фермы на потоке

Новая молочная ферма на 400 голов открылась в селе Власовка. В проект, ставший возможным благодаря льготному финансированию через СПК «Солтүстік», вложено 1,2 млрд тенге. Каждая такая ферма создает до 50 новых рабочих мест.

В Аккайынском районе в настоящее время силами ТОО «Гагарино» ведется строительство еще одной молочной фермы. Здесь сумма инвестиций равняется трем миллиардам тенге.

«В текущем году в регионе приступили к строительству 15 молочных ферм. До конца года запустим девять молочных комплексов», – написал глава региона Айдарбек Сапаров на своей странице в соцсетях.

В целом по Северному Казахстану нынче в аграрном секторе в стадии реализации находятся 38 инвестиционных проектов на общую сумму 83 млрд тенге, в итоге появятся новые молочные фермы, бройлерная птицефабрика, маслоэкстракционный завод, теплицы и овцефермы. Будет создано свыше тысячи новых рабочих мест.