Молочные фермы на потоке Статьи 16 мая 2023 г. 3:30 0 Андрей Кратенко В Северо-Казахстанской области фактически каждый месяц запускают современные молочные фермы. Очередная начала действовать в Аккайынском районе. Фото акимата СКО Новая молочная ферма на 400 голов открылась в селе Власовка. В проект, ставший возможным благодаря льготному финансированию через СПК «Солтүстік», вложено 1,2 млрд тенге. Каждая такая ферма создает до 50 новых рабочих мест. В Аккайынском районе в настоящее время силами ТОО «Гагарино» ведется строительство еще одной молочной фермы. Здесь сумма инвестиций равняется трем миллиардам тенге. «В текущем году в регионе приступили к строительству 15 молочных ферм. До конца года запустим девять молочных комплексов», – написал глава региона Айдарбек Сапаров на своей странице в соцсетях. В целом по Северному Казахстану нынче в аграрном секторе в стадии реализации находятся 38 инвестиционных проектов на общую сумму 83 млрд тенге, в итоге появятся новые молочные фермы, бройлерная птицефабрика, маслоэкстракционный завод, теплицы и овцефермы. Будет создано свыше тысячи новых рабочих мест. #казахстан #СКО #молоко #КРС #РК #СПК «Солтүстік» #ТОО «Гагарино» #молочная ферма #Власовка