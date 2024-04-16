22-летняя алматинка производила наркотики на даче в области Жетісу

Ее задержали с 44 килограммами мефедрона и 28 тысячами долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

Фото: ДП области Жетісу

Полиция, ДКНБ по области Жетісу при координации областной прокуратуры ликвидировали крупную нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлена 22-летняя алматинка, которая занималась изготовлением синтетических наркотиков в дачном домике на территории Илийского района Алматинской области. При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу она получила через Telegram-канал», – отметил начальник ДП области Жетісу Саркытбай Кусаинов.

При обыске дачного дома обнаружено и изъято около 44 кг мефедрона и почти 2 кг синтетического вещества «пирролидиновалерофенон - @PVP», реактивы и предметы, необходимые для изготовления наркотиков, а также 28 тысяч долларов наличными.

«Правоохранителями изъято более 45 кг синтетических наркотиков, что эквивалентно 90 000 разовых доз. Состав наркотиков подтвержден соответствующей экспертизой. По факту незаконного изготовления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается», – резюмировал Кусаинов.

По данным правоохранителей, наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.