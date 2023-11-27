Двух новорожденных пытались продать через соцсети

О двух фактах торговли детьми в Казахстане рассказали на брифинге предствители МВД, передает корреспондент Kazpravda.kz
В Алматинской области сотрудниками УБОП выявлен факт купли-продажи новорожденного. В ходе проверки установлено, что 24-летняя жительница области, находясь на седьмом месяце беременности, разместила в социальной сети объявление о продаже ребенка и одновременно занималась поиском покупателей.
"Она вышла на бездетную семейную пару. В октябре между сторонами состоялась незаконная передача новорожденного с целью дальнейшего усыновления. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Торговля несовершеннолетними", начато досудебное расследование", – отметил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.
Еще один факт торговли новорожденным зарегистрирован в Шымкенте. Сотрудники УБОП установили, что 23-летняя женщина занималась поиском покупателей своего ребенка и через посредника нашла 45-летнюю жительницу другой области, с которой в последующем договорилась о совершении возмездной сделки.
"Факт зарегистрирован по уголовной статье "Торговля несовершеннолетними", начато досудебное расследование. Ребенок помещен в Дом малюток. Также установлено, что подозреваемая неоднократно привлекалась за мошенничество и имеет многочисленные долги. В настоящее время взята под стражу", – заключил спикер.