Двух новорожденных пытались продать через соцсети

О двух фактах торговли детьми в Казахстане рассказали на брифинге предствители МВД, передает корреспондент Kazpravda.kz

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В Алматинской области сотрудниками УБОП выявлен факт купли-продажи новорожденного. В ходе проверки установлено, что 24-летняя жительница области, находясь на седьмом месяце беременности, разместила в социальной сети объявление о продаже ребенка и одновременно занималась поиском покупателей.

"Она вышла на бездетную семейную пару. В октябре между сторонами состоялась незаконная передача новорожденного с целью дальнейшего усыновления. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Торговля несовершеннолетними", начато досудебное расследование", – отметил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.

Еще один факт торговли новорожденным зарегистрирован в Шымкенте. Сотрудники УБОП установили, что 23-летняя женщина занималась поиском покупателей своего ребенка и через посредника нашла 45-летнюю жительницу другой области, с которой в последующем договорилась о совершении возмездной сделки.