Молодежь – на лыжне Статьи 759 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

ДЮСШ № 3 знаменита свои­ми выпускниками – Андреем Кондрышевым, Ольгой Селезневой и другими мастерами лыжни, представлявшими Казахстан на самых крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры. За последние годы ее база была улучшена, и это обещает дальнейший рост результатов.

Костанайская область хоть и считается по своему климату «лыжной», на этот раз отличилась необычной для начала февраля плюсовой температурой. Зато не было обычного пронизывающего ветра. А экипировка и снаряжение у нынешних юных спортсменов таковы, что погода их мало смущает.



Всем участникам марафона была предложена одна и та же дистанция в 3 км, проложенная в живописной пойме реки Тобол. Сырая лыжня, присыпанная почти не прекращавшимся мокрым снежком, не сулила рекордных показателей. Первыми по-джентльменски стартовали юноши, и на финише некоторые из них падали без сил. Но многие уложились в 10 минут, что совсем не плохо.



Следом по уже накатанной лыжне пошли девушки. И на финиш они пришли дружнее, а лучшая из них даже превзошла «мужские» результаты. Это превосходная бегунья Зарина Букутова из Тарановского района.



Надо заметить, этот район дал по два призера и среди девушек, и среди юношей, победителем у которых стал Александр Брейденбах. Прежде своими лыжниками больше славились Костанай и Рудный, но в этом марафоне у них по одному призовому месту. А Тарановский район становится все заметнее в данном виде спорта. Немуд­рено: в села приходят талант­ливые тренеры, а отличный инвентарь и экипировка перестали быть недоступным дефицитом. Однако до конца сезона в регионе еще далеко, и впереди немало новых стартов.

