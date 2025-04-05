Аким области Абай Берик Уали обратился к жителям региона принять активное участие акции по очистке и благоустройству городов и районов, передает Kazpravda.kz

Фото автора

В субботнике, который прошел на острове «Бейбітшілік» в Семее, приняли участие около 100 молодых людей. Мероприятие, организованное молодежным ресурсным центром «Абай Жастары», стало выражением поддержки инициативы главы региона по озеленению и сохранению чистоты в области.

«Природа – это наше общее богатство. Каждое молодое поколение обязано защищать и бережно относиться к ней. Мы полностью поддерживаем инициативу главы региона. Посредством таких субботников мы будем благоустраивать наш регион и подавать пример обществу», – говорит директор молодежного ресурсного центра «Абай Жастары» Айдос Толеуханов.

Молодежь очистила остров от мусора и высадила саженцы.

Накануне, аким области Абай Берик Уали обратился к жителям региона принять активное участие акции по очистке и благоустройству городов и районов. Акция не разовая, а будет длится весь год. Самые активные участники получат ценные призы в различных номинациях.