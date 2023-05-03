Очередной сезон проекта "Жасыл ел" открылся в Астане

Для участия в проекте необходимо подать заявку до 20 мая.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В программе по трудоустройству "Жасыл ел" может участвовать безработная молодежь в возрасте до 35 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

В трудоустройстве могут принять участие школьники, студенты от 14 лет. Участникам выплачивается вознаграждение в размере 65 тыс. тенге.

"В этом году планируется охватить 4200 подростков и молодежи, в том числе детей из многодетных и малообеспеченных семей", – рассказал руководитель отдела Управления по вопросам молодежной политики города Астаны Атымтай Багдат.

По его словам, молодые люди, участвующие в проекте, обеспечиваются специальной экипировкой. Они помогают мастерам на строительных площадках, участвуют в посадке деревьев, рыхлении и поливе ив и саженцев в пригородном "зеленом поясе", ухаживают за зелеными насаждениями городских парков, убирают территорию.

В летний трудовой сезон партнерами по трудоустройству молодежи выступают строительные компании, а также более 100 образовательных учреждений, около 20 колледжей и более 10 высших учебных заведений.

Прием заявок на участие в проекте ведется до 20 мая. Школьники должны обратиться в свою школу.

За дополнительной информацией можно обращаться по номерам телефонов: 8707 970 8741; 8701 830 6530 или на страницу @elorda_jastary в Instagram.