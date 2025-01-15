Молодежная повестка в фокусе внимания

Интервью Касым-Жомарта Токаева газете «Ana tili» охватило широкий спектр актуальных вопросов, включая внешнюю и внутреннюю политику, экономическое и социальное развитие. Большое внимание было уделено также молодежи.

Этой теме были посвящены не только отдельные вопросы журналиста – Глава государства в ходе беседы не раз высказывался относительно молодого поколения казахстанцев в самых разных контекстах – от поддерж­ки молодежью его инициатив и проектов до ее роли в построении Справедливого Казахстана.

Эксперт Института Евразийской интеграции Ибрагим Каппасов также подчеркивает, что внимание к вопросам развития молодежи стало одним из цент­ральных акцентов в интервью.

«Президент подчеркнул важность поддержки молодых людей, которые стремятся реализовать себя как внутри страны, так и за ее пределами. Государство понимает, что запретительные меры в условиях глобализации неэффективны и могут усилить миграционные настроения. Вмес­то этого применяется «мягкий подход»: учеба и получение опыта за рубежом воспринимаются как временный этап развития. Ключевая задача государства – создать привлекательные условия для возвращения молодых специалистов, предоставляя возможности для их самореализации на родине.

Выбранная стратегия развития человеческого капитала может обеспечить значительный кумулятивный эффект. Молодежь, вернувшаяся в Казахстан с зарубежным опытом и знаниями, станет источником трансферта технологий, что особенно важно для модернизации экономики. Скептики могут возразить, что часть молодых специалистов может остаться за границей. Однако текущая экономическая ситуация в развитых странах – с ростом инфляции, безработицей и другими неблагоприятными факторами – снижает привлекательность «окончательной» эмиграции. Никто не торопится сжигать мосты – и правильно делает, учитывая, как быстро меняется обстановка в мире», – обращает внимание эксперт.

Как отмечает Ибрагим Каппасов, на практике уже имеются успешные примеры молодых специалистов, вернувшихся на родину после учебы или работы за рубежом. Они смогли применить полученные компетенции, принести пользу стране и достичь карьерных высот. Эти кейсы, по его мнению, демонстрируют, что интеграция международного опыта способствует личностному и профессиональному рос­ту молодых людей. И поощряя это, Казахстан следует мировому опыту, выстраивая эффективную модель подготовки и привлечения высококвалифицированных кадров.

«Государство продолжает укреп­лять «молодежную повестку» за счет программ по снижению безработицы, предос­тавления жилья и других льгот. Эти меры направлены на формирование среды, где молодое поколение может чувствовать себя защищенным, уверенным и способным реализовать свои амбиции. Для молодежи открыты широкие перспективы, а их успех во многом зависит от целеустремленности, трудолюбия и активного участия в построении собственного будущего», – резюмирует эксперт Института Евразийской интеграции.

«Молодежный» ориентир в интервью Президента Касым-Жомарта Токаева отмечает и другой эксперт ИЕИ Амина Косбаева. Она, в частности, обращает внимание на поднятую в беседе проблему так называемой «утечки мозгов» – эмиграции квалифицированных кадров из страны. Эта тенденция в Казахстане (равно как и в других странах) распространена среди представителей молодого поколения, стремящихся к обучению в лучших вузах мира, высоким заработным платам и уровню жизни.

Комментируя этот вопрос в интервью, Глава государства высказался предельно четко: «Считаю нормальным выезды молодых граждан для профессио­нального роста или ради более высокого заработка. ...Находясь за границей, наши сограждане могут принести пользу Родине, популяризируя казахские традиции и культуру, способствуя укреплению репутации нашей страны. Это тоже важная миссия – продвигать бренд Казахстана в мире. ...Однако выезд за рубеж все же не должен рассматриваться как «билет в один конец». ...У нас много сфер, в которых квалифицированные специалисты нарасхват. Задача Правительства – создать условия для их плодотворной работы в нашей стране».

Амина Косбаева подчеркивает, что Президент назвал это самой «сутью государственной стратегии», что усиливает ответственность и ожидания от работы Правительства.

«Очевидно, должны быть приняты действенные меры, обеспечивающие эффективную поддержку и гарантированные социальные лифты для молодежи, – отмечает эксперт Института Евразийской интеграции. – Вопрос идеологической составляющей государственной молодежной политики также был затронут в интервью. Актуальность этой темы сегодня возрастает, особенно с учетом упрощения процессов получения и распространения информации через Интернет. В условиях высокой восприимчивости молодежи важно акцентировать внимание на продвижении правильных ценностей, таких как любовь к труду и активное участие в экономической и социальной жизни страны. В связи с этим предложения Президента о запуске эффективных программ поддержки молодых специалис­тов направлены на укрепление созидательной трудовой культуры, что является важным шагом для формирования здоровых и продуктивных общественных установок среди молодежи».

В целом, отмечает эксперт, как и в предыдущих своих интервью, Президент продолжает открыто выражать поддержку молодому поколению и называет их преемниками будущего Казахстана. Системные меры в этом направлении являются основой государственной политики и имеют стратегическое значение для развития страны.