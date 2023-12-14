Молодежная сборная Казахстана одержала четвертую победу подряд на ЧМ

Хотя первыми счет открыли японцы, казахстанским хоккеистам удалось одержать волевую победу со счетом 3:1

Фото: icehockey.kz

На проходящем в венгерском Будапеште молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана одержала четвертую победу подряд, передает Kazpravda.kz

На этот раз со счетом 3:1 была обыграна сборная Японии.

У победителей отличились Егор Смолянинов (19-я минута), Кирилл Ляпунов (29-я) и Руслан Оспанов (54-я). В составе проигравших шайбу забросил Казума Сасаки (7-я).

После четырех проведенных матчей, казахстанские хоккеисты единолично возглавляют турнирную таблицу в своей группе, набрав 12 очков.