Молодой человек заявил в полицию на девушку, которая ушла со свидания, не оплатив счет

Мужчина явно устал от гендерных стереотипов — он решил, что платить в ресторане на свидании должна девушка. Когда та отказалась, он сообщил об этом в полицию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Москвичмаг.ру .

Фото: kazpravda.kz

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет, что все произошло в одном из кафе на проспекте Мира. В каком именно, к сожалению, не уточняется.

Герой истории — 28-летний парень, который нашел девушку в приложении для знакомств. Непонятно в каком, но, видимо, уже не в «Тиндере».

Свидание, казалось, шло хорошо, но ровно до тех пор, пока официант не принес счет. В чеке была указана сумма 16 тыс. рублей. Кавалер предложил даме заплатить, и та была совсем не против, но по традиции хотела разделить счет пополам. Однако и это показалось парню несправедливым — большинство позиций из чека заказала девушка. Во всяком случае, так сказано в мужской версии этой истории, а женской мы не знаем.

Девушка, возмущенная поведением дейтинг-партнера, покинула кафе, судя по всему, так ничего и не заплатив. А парень решил заявить в полицию. Теперь там будут разбираться во всех нюансах этой истории о гендерной справедливости.

Кстати, по данным опроса сервиса nePochta, больше половины москвичек согласны делить счет на первом свидании и считают это нормальной практикой. Но этой информации явно маловато. Теперь в таких опросах нужно задавать уточняющий вопрос: за что именно и сколько вы готовы заплатить?