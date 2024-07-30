Молодой мужчина выпрыгнул из окна 10-го этажа в Актобе

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В полиции рассказали о факте самоубийства в Актобе, передает корреспондент Kazpravda.kz

30 июля примерно в 02:00 с 19-го этажа дома, расположенного в 11-микрорайоне Актобе, спрыгнул мужчина 1995 г. р.

«Причины и мотивы выясняются. По факту доведения до самоубийства начато досудебное расследование», – сообщили в ДП региона.

Накануне также в Атырау подросток выбросился с 5-го этажа многоэтажки и погиб на месте.