Молодой мужчина выпрыгнул из окна 10-го этажа в Актобе
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Инцидент произошел минувшей ночью
В полиции рассказали о факте самоубийства в Актобе, передает корреспондент Kazpravda.kz
30 июля примерно в 02:00 с 19-го этажа дома, расположенного в 11-микрорайоне Актобе, спрыгнул мужчина 1995 г. р.
«Причины и мотивы выясняются. По факту доведения до самоубийства начато досудебное расследование», – сообщили в ДП региона.
Накануне также в Атырау подросток выбросился с 5-го этажа многоэтажки и погиб на месте.