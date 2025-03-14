Молодых музыкантов-народников приглашают принять участие в конкурсе «Серпер»

Музыка,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Творческие состязания пройдут по шести номинациям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

18-19 апреля Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой впервые проведет І республиканский конкурс национального искусства «Серпер», сообщает Kazpravda.kz 

По информации Минкультуры, целью и задачами проекта являются возрождение и развитие лучших традиций и достижений национальной культуры и искусства, пропаганда богатого культурного музыкального наследия казахского народа, повышение профессионального мастерства участников; патриотическое воспитание молодежи и приобщение к ценностям национальной и мировой культуры.  

Конкурс пройдет по шести номинациям: «Домбыра», «Қобыз», «Прима қобыз», «Шертер», «Жетіген», и «Сыбызғы».

Конкурс состоит из двух туров:

I тур (отборочный) – с 26 по 28 марта в онлайн формате;

ІІ тур по номинациям «Домбыра», «Қобыз», «Сыбызғы» –  18 апреля в офлайн формате;

ІІ тур по номинациям «Прима қобыз», «Шертер», «Жетіген» – 19 апреля в офлайн формате.

В конкурсе принимают участие исполнители в возрасте от 18 до 35 лет, участники республиканских и международных конкурсов, телевизионных конкурсов, студенты учебных заведений в сфере культуры и искусства РК.

Во ІІ тур проходят не более 10 участников по каждой номинации.  

В состав жюри входят артисты Қазақконцерта, деятели культуры и искусства Казахстана. Они оценят участников по таким критериям как исполнительское мастерство, сценический образ и артистизм.

В министерстве отметили, что прием заявок на участие в конкурсе проводится с 10 февраля по 25 марта. Церемония награждения лауреатов конкурса состоится 20 апреля.  

Заявки направляются на электронную почту:

- По номинации «Домбыра» – dombyra@qazaqconcert.kz,+ 7 747 555 4475,

- По номинации «Қобыз» – qobyz@qazaqconcert.kz,+7 747 787 1386,

- По номинации «Прима қобыз» – prima_qobyz@qazaqconcert.kz,+7 775 826 7520,

- По номинации «Шертер» – sherter@qazaqconcert.kz,+7 701 798 5090,

- По номинации «Жетіген» – zhetigen@qazaqconcert.kz,+7 707 811 0630,

- По номинации «Сыбызғы» – sybyzgy@qazaqconcert.kz,+7 705 421 9297.  

Телефоны для справок: +7 701 913 31 60, + 7 747 787 13 86.

#конкурс #кобыз #музыканты-народники #Серпер #домбыра

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