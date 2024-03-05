Молодым везде у нас дорога!

– Лима Диасовна, расскажите, пожалуйста, о задачах цент­ра и о проекте Zhas project.

– Мы являемся единым оператором государственных грантов для неправительственных организаций. У центральных и местных госорганов есть несколько механизмов финансовой поддержки НПО: государственные социальные заказы, премии и гранты. Наш центр был создан согласно постановлению Правительства, и на данный момент мы работаем с 12 регионами и планируем работать с центральными госорганами для поддержки отраслевых НПО. Одним из крупнейших заказчиков Центра поддержки гражданских инициатив является Министерство культуры и информации, которое уполномочено работать по вопросам развития гражданского общества, в том числе и неправительственного сектора. Министерство поддерживает НПО, а также курирует вопросы развития молодежной политики и поддержки молодежных инициатив, программ и так далее.

– В чем заключается главный принцип работы единого оператора государственных грантов?

– Главная задача и принцип работы оператора – быть проводником между заказчиком (государственным органом) и неправительственными организациями, соблюдая при этом меры справедливости и партнерских отношений. Государственный орган передает заказ нам, центру, и мы организовываем полностью всю процедуру – от объявления конкурса, консультирования потенциальных получателей грантов, приема заявок на участие до определения победителей при помощи независимых экспертов и последующего мониторинга реализации их проектов.

В 2017 году Всемирный банк совмест­но с Министерством образования и науки запустили проект Zhas project, который реализовывался на протяжении нескольких лет, и очень успешно. Проект был направлен на вовлечение молодежи и социально уязвимых групп населения (NEET-молодежь) в социально активную жизнь. Его целью были проведение обучения и мобилизация такой молодежи, которая не трудоустроена и нигде не учится. Механизм был такой: определить группу молодых людей и финансово поддержать их социально-предпринимательские инициативы.

– Насколько эффективным оказался проект?

– Zhas project разработан совместно с Правительством. Позже был создан единый координационный центр, куда вошли представители неправительственного сектора и госорганов. Проект показал себя очень эффективным. Вопрос устойчивости в поддерживаемых проектах никогда не стоял, но, насколько нам известно, в целом свыше 40% проектов продолжили свое функционирование уже после выделения грантов. Сейчас же проект Zhas project проводится уже третий год за счет грантового заказа Минкультуры и информации. На 2024 год мы объявили конкурс во время брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, где рассказали об условиях участия в проекте и механизмах его проведения.

– Расскажите об этих механизмах. Как все устроено?

– В текущем году определены 10 администраторов Zhas project – это неправительственные организации, которые в рамках проекта предоставят 280 малых грантов, каждый в размере до одного миллиона тенге. То есть эти 10 НПО взяли по два региона республики каждая и как администраторы на местах уже проводят информационно-разъяс­нительную работу, оказывая помощь в заполнении и подаче заявок, выезжают в села (к сельской молодежи), ведут обучение молодых людей, формируют локальные экспертные комиссии. В дальнейшем они помогают участникам реализовать их социально ориентированные бизнес-проекты. А мы, как оператор, проводим общую организацию. Обеспечиваем мониторинг расходования бюджетных средств, реализацию проектов.

– Есть примеры успешных кейсов?

– Да, это проекты разного форма­та. Например, в Астане молодой человек обучил столярному делу безработных мужчин. Есть кейсы, когда люди запускают центры досуга и реабилитации особых детей или обу­чают пользоваться компьютером и онлайн-услугами. Открывают сервисные компьютерные клубы, инклюзивные центры, а также центры психологичес­кой поддержки детей и семьи, помогают реализоваться безработным женщинам и мужчинам. К примеру, учат печь хлеб с дальнейшим трудоустройством. Люди подают заявки с желанием решить те или иные проблемы и обучают практическим навыкам. Словом, это разные направления, и есть хорошая обратная связь.

– Каковы требования для участников Zhas project?

– Начнем с того, что к участию допускаются граждане Казахстана в возрасте от 18 до 34 лет. Заявитель должен иметь постоянную или временную регистрацию на территории региона и иметь статус временно не устроенной молодежи, то есть быть безработным и нигде не учиться на момент подачи заявки. Каждый участник может предложить только один проект, который, в свою очередь, должен быть направлен на решение социальных проблем местного сообщества. В случае получения гранта проект должен быть реализован в срок не более четырех месяцев.

– Может ли одно и то же лицо принимать участие несколько раз в одном и том же проекте?

– Ограничения есть. Молодые люди, получившие малые гранты в рамках прошлогоднего проекта Zhas project, к участию не допускаются. Но они могут податься на малые гранты в рамках других конкурсов, объявленных нашим центром, с другими администраторами неправительственных организаций, либо же могут сами создать НПО и попробовать подать заявку на грант по месту проживания или на республиканский грант по заказу Министерства культуры и информации. Но стоит отметить, что шанс выиграть малый грант намного выше, чем с новой НПО и нулевой историей, хотя, безусловно, мы помогаем начинающим неправительственным организациям, местные исполнительные органы также оказывают поддержку и консультируют.

– Какие еще существуют ограничения для получения гранта по Zhas project?

– Основная цель выделения гранта – повышение потенциала человека, и есть, конечно же, ряд ограничений. Более подробно с информацией можно ознакомиться на нашем сайте cisc.kz. Перечислю основные моменты. Нельзя использовать средства гранта на строительство или ремонт религиозных объектов и любые проекты, предусматривающие какие-либо виды строительных работ или реконструкцию⁄реставрацию зданий⁄помещений, в том числе стадионов, тепличных комплексов, за исключением мелкого ремонта. Это должен быть некоммерческий проект.

Также есть ограничения по части проектов, которые могут повлечь за собой негативное воздействие на окружающую среду, проектов, предусматривающих приобретение⁄аренду земельных участков, покупку⁄аренду жилья, покупку автотранспорта, сельскохозяйственных животных, приобретение оборудования⁄товаров за рубежом или на зарубежных сайтах, товаров, бывших в употреблении. Кроме того, проект должен быть оформлен в полном соответствии с формой онлайн-заявки.

– То есть претендент на получение гранта в рамках данного проекта должен доказать свою идею с точки зрения социального предпринимательства?

– Совершенно верно. Многие люди не понимают разницу между социальным и обычным предпринимательством. Социальное предпринимательство нацелено прежде всего не на то, чтобы заработать, а на решение проблем местного сообщества. На примере той же пекарни: нельзя зарабатывать и раздавать деньги, потому что это уже благотворительность. Важно привлекать людей для дальнейшего трудоустройства, поддерживать местного сельхозтоваропроизводителя, используя, скажем, его продукцию, и таким образом решать одновременно несколько проблем своего региона.

Кроме того, претендент перед подачей заявки обязательно должен пройти обучение. Наши администраторы в лице НПО обучают кандидатов не только тому, как подать заявку, но и базовым принципам социального проек­тирования.

Стоит обратить внимание, что некоторые проекты модифицируются. Участники Zhas project – это ведь люди, которые сейчас нигде не работают и не учатся. И когда они приходят на этот проект, их обучают многим важным вещам. Практическим. Например, как трудоустраиваться, как проходить собеседование, заполнять резюме, и потом им передают базовые навыки социального предпринимательства. Например, как составить бизнес-план.

Некоторые, допустим, открывают пекарню, и, разумеется, со временем они переходят на коммерческую основу, но при этом они один день в неделю определенный объем хлеба выделяют на бесплатную раздачу. Или принимают на работу сотрудника из числа, например, малообеспеченных детей, многодетных матерей. Важно, что проект изначально не предусматривает коммерческую составляющую, а должен быть социальным.

– Предлагаю поговорить о щепетильной теме – расходовании средств и прозрачности проекта.

– Вопросов о прозрачности проектов всегда много. Именно поэтому мы активно приглашаем журналистов, блогеров и активных граждан вступать в экспертные комиссии по присуждению грантов в каждом регионе. Они еще не утверждены, и можно принять участие и увидеть всю картину своими глазами, посмотреть на проект изнутри. Однако по нашему опыту мы наблюдали, что мало кто желает вступать в ряды эксперт­ной комиссии, потому что это отнимает много времени и энергии. Нужно ведь серьезно подойти к делу, погружаться в изучение огромного количества заявок, чтобы принять объективное решение.

Касательно выделения средств: в этом году Министерство культуры и информации выделило на проект 360 миллионов тенге – это в целом. На малые гранты для участников уйдет 280 миллионов. Это та сумма, которая пойдет на реализацию идей молодежи. Что касается остатка в 80 миллионов тенге, также поясню. Наши 10 администраторов по регионам, как я уже выше говорила, – это неправительственные организации, у каждой из которых в среднем по два региона. Это значит, что по восемь миллионов тенге в год администраторы расходуют на информационно-разъяснительную работу с выездами, буклетами, тренингами, организацией экспертных групп, чтобы донести информацию до целевой аудитории. Часть суммы пойдет на прямые расходы – работа веб-сайтов, call-центров, полиграфические услуги, услуги тренеров и лекторов и другое. Данные средства используют НПО на административные расходы, выполняя при этом колоссальный объем работы.

– Увеличилось ли количество грантов по Zhas project по сравнению с предыдущими годами?

– Количество грантов по Zhas project сохранилось в том же виде, что и в 2023-м – 280, а количество заявок в этом году ожидаем больше, потому что увеличены сроки информационно-разъяснительной кампании и плюс это уже третий год, когда реализуется проект. О нем уже знают, и желающих участвовать гораздо больше. В прошлом году, к примеру, на участие в проекте мы регист­рировали по 3–4 претендента от регио­на, и заявок в целом было более 1 500.

– Кстати, на каком этапе сейчас проект?

– В данный момент наши администраторы вплотную занимаются разъяснительной работой. С 19 февраля по 24 марта проходит информационная кампания по всему Казахстану. Прием заявок запланирован с 25 марта и будет продолжаться до 24 апреля. С 25 апреля по 14 мая состоится отбор в два этапа. Первый проводят администраторы по формальным признакам: правильно заполненная заявка, необходимые справки. А второй этап предусматривает заседание экспертных комиссий, которые будут присуждать гранты.

Таким образом, 15 мая будут известны результаты обладателей грантов по Zhas project. Что касается конкурсной комиссии, то в ее составе не менее пяти человек, и формируется комиссия организатором по согласованию с оператором из числа представителей управлений по вопросам молодежной политики, внутренней политики, общественного развития, молодежных ресурсных цент­ров, средств массовой информации и местных неправительственных организаций соответствующего региона.