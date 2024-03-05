Молодым везде у нас дорога!
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Беседовала Асель Шаяхмет
Скоро стартует очередной проект Zhas project для поддержки молодежи категории NEET. Данная грантовая программа реализуется с 2022 года Комитетом по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации при содействии Центра поддержки гражданских инициатив – единого оператора грантов. Подробнее о проекте, благодаря которому «непристроенные» молодые люди могут стать обладателями грантов на реализацию общественно значимых бизнес-идей, рассказывает председатель центра Лима Диас.