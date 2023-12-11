Монополисту в Экибастузе отказали в повышении тарифа на тепло

О том, чем аргументировало ТОО «Экибастузтеплоэнерго» столь существенное увеличение тарифа на 2024–2028 годы, «Казахстанская правда» рассказывала в материале «Если бы прислушались...» от 6 ноября текущего года. Причин на самом деле немало: без крупных инвестиционных вложений добиться наведения порядка в системе городского теп­лоснабжения будет невозможно.

Тем не менее пока департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области монополисту отказал.

– Департамент провел анализ заявки на соответствие законодательству и не утвердил пятилетний тариф. Действующим сегодня остается тариф 2021 года. Экономические обоснования в этой заявке есть – повышение стоимости угля, рост зарплат и так далее, но какие-то моменты не соответствовали требованиям закона. В итоге мы приняли решение оставить заявку без рассмотрения. При этом надо отметить, что у «Экибастузтепло­энерго» есть право предоставить нам новую заявку, и мы будем ее рассматривать, – пояснил руководитель ведомства Нурлан Нурмуратов.

И предприятие уже готовит такую заявку, правда, будет она касаться уже не пяти будущих лет, а только 2024 года.

А вот другие коммунальные службы получили одобрение на свои запросы, правда, не в полном объеме – департамент все же скорректировал цифры, чтобы соблюсти баланс между экономической целесообразностью и социальным вектором.

Стоит отметить, что внедрение программы «Тариф в обмен на инвестиции» прибавило активности монополистам региона – они заявили о готовности увеличить вложения в предприятия на 12 млрд тенге.

Таким образом, общая сумма всех инвестиций со стороны монополистов в ближайшие годы составит 60,5 млрд тенге.

– Например, в АО «Павлодар­энерго» общая сумма инвестиций составляет 13,2 миллиарда тенге, в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» дополнительно компания привлекла 4,4 миллиарда тенге. Инвестпрограмма предусматривает строительство золоотвала на ТЭЦ-3, реконструкцию и модернизацию оборудования станции. В рамках дополнительных инвестиций предусмотрена реконструкция кубов воздухоподогревателей котлоагрегатов на ТЭЦ-3 и ­ТЭЦ-2, – сообщил глава департамента.

В итоге этому предприятию одобрили заявку на повышение стоимости тепловой энергии. Тариф увеличился на 197,08 тенге и составил 3 397,91 тенге за 1 Гкал без НДС.

Еще один монополист, вырабатывающий тепло, повысил тарифы на 388 тенге – для АО «Алюминий Казахстана» одоб­рена заявка, и теперь тариф предприятия составляет 1 555,88 тенге за 1 Гкал без НДС. При этом инвес­тиции компании составляют 2 млрд тенге.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» заявило о вложениях 5,5 млрд тенге, из них 1,7 млрд в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Средства направят на приобретение техники, реконструкцию 1,8 км тепловых магистралей, 1,3 км теп­ловых распределительных сетей и четырех насосных станций. По этой заявке услуги по передаче и распределению теплоэнергии для потребителей выросли на 174,76 тенге от действующего тарифа, составив 2 500,01 тенге за 1 Гкал без НДС.

АО «ПРЭК» в рамках собственной инвестиционной программы на 2021–2025 годы должно вложить 14,3 млрд тенге в строительство и реконструкцию 100 км сетей высокого напряжения, 276 км сетей низкого напряжения, 10 подстанций, 179 трансформаторных подстанций и так далее. Конечно, все это дало основание для роста тарифа на услуги по передаче электроэнергии – правда, менее чем на 1 тенге, итог составил 6,253 тенге за 1 кВт•ч без НДС.

Объем инвестиционной прог­раммы ТОО «Павлодарэнергосбыт» превысил 34 млн тенге. При этом тариф на снабжение теп­ловой энергией для физических лиц с приборами учета вырос на 291,56 тенге до 2 711,14 тенге за 1 Гкал без НДС. Физические лица без приборов учета теперь будут платить 3 609,41 тенге за 1 Гкал, прочие потребители с приборами учета – 6 474,78 тенге, без них – 8 540,92 тенге.

Есть изменения и у ТОО «Павлодар-Водоканал». Компания обязалась инвестировать в развитие до 2025 года 5,5 млрд тенге, из них по программе «Тариф в обмен на инвестиции» – 2,5 млрд тенге. Монополист будет строить, реконструировать и капитально ремонтировать 27 тыс. погонных метров водопроводных и канализационных сетей, обновлять технику, спецмеханизмы и 17 насосов.

В рамках одобренной заявки для физических лиц, имеющих приборы учета, тариф увеличился на 18 тенге – до 58 тенге за один кубометр, для граждан без прибора учета – до 87,04 тенге, здесь повышение составило 27 тенге. Для бюджетных организаций – 677,356 тенге за кубометр (повышение на 279,9 тенге), для прочих потребителей – 278,4 тенге за кубометр (повышение на 114,65 тенге). Кроме того, вырос­ли тарифы на услуги по подаче технической воды, отведению и очистке сточных вод.

Помимо привлечения дополнительных инвестиций, монополисты подают заявки на корректировку и для повышения заработной платы своим сотрудникам. Еще одна причина увеличения тарифов – подорожание электрической энергии.

– Низкий уровень заработной платы негативно повлиял на укомплектованность компаний квалифицированными кадрами. Считаем, что принятые меры позволят не допустить оттока специалистов из отрасли, что немаловажно для предоставления качественных услуг. Увеличение расходов на электроэнергию обус­ловлено внедрением Министерством энергетики новой системы покупки и продажи энергии через единого закупщика в лице ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии». Кроме того, изменения в законодательстве обязали монополистов покупать услуги системного оператора по пользованию национальной электрической сетью, – объяснил Нурлан Нурмуратов.